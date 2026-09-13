¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-20, en el Mundial 2026?

Pese a perder este domingo por 0-3 contra Corea del Norte, la selección de Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial sub-20 de Polonia como una de las mejores terceras de la fase de grupos, mientras que quedan eliminadas las de Ecuador y México, que esperaban para ver si progresaban a las eliminatorias.

Con una victoria ante Costa Rica (3-1), un empate sin goles ante Portugal y la derrota ante las norcoreanas, el equipo colombiano suma 4 puntos con los que acaba tercera del Grupo E y una de las mejores en dicha posición, y se une a Estados Unidos, Canadá y China en el cuarteto de selecciones que siguen con vida.

Las colombianas jugarán en octavos el jueves contra la anfitriona, Polonia, en Bielsko-Biala a las 11:30 (hora colombiana).

Publicidad

Cabe destacar que este encuentro tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y Ditu.



Acción de juego en Colombia femenina Sub-20 vs. Corea del Norte, por la tercera jornada del grupo E. Foto: X de Conmebol.

Las otras mejores terceras serán Estados Unidos, Canadá y China, que serán las rivales de Brasil, Francia e Italia.

Publicidad

Corea del Norte ganó a las cafeteras con un gol de Choe Rim-Jong (min.11) y dos más de penalti de Choe Yon-A (81 y 85) para hacerse con la primera plaza del Grupo E por delante de Portugal, que tras golear 3-0 a Costa Rica se cita en octavos con España en un duelo previsto para el miércoles a las 11:30 (hora colombiana).

Cruces de octavos de final:

Miércoles 16 de septiembre:

Argentina vs. Corea del Sur, en Sosnowiec (08:00 a.m. hora colombiana)

Brasil vs. Estados Unidos, en Katowice (08:00 a.m. hora colombiana)

Italia vs. China, en Sosnowiec (11:30 a.m. hora colombiana)

España vs. Portugal, en Katowice (11:30 a.m. hora colombiana)

Acción de juego en el duelo entre Colombia vs. Corea del Norte, por el Mundial femenino Sub-20. Foto: X de Conmebol.

Publicidad

Jueves 17 de septiembre:

Francia vs. Canadá, en Lodz (08:00 a.m. hora colombiana)

Inglaterra vs. Nigeria, en Bielsko-Biala (08:00 a.m. hora colombiana)

Corea del Norte vs. Japón, en Lodz (11:30 a.m. hora colombiana)

Polonia vs. Colombia, en Bielsko Biala (11:30 a.m. hora colombiana).