“Si Cristiano Ronaldo gana el Mundial se vuelve más grande que Lionel Messi y Maradona”

Portugal confirmó su clasificación en la última fecha de las Eliminatorias europeas goleando 9-1 a Armenia, en un partido que no tuvo a Cristiano Ronaldo por expulsión, pero que igual sus compañeros sacaron adelante para que el astro luso pudiera disputar un Mundial más, buscando la gloria eterna en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y en medio de la expectativa que hay por la participación de 'CR7' en la cita orbital de la FIFA del próximo año, llegó una opinión de un campeón del mundo con Brasil, Vampeta, quien decidió mostrar respaldo al atacante europeo en caso de que consiga levantar el trofeo dorado.

El histórico brasileño dio una entrevista que ya es viral en redes sociales en la que puso en lo más alto de la historia del fútbol a Cristiano Ronaldo, pero todo en caso de que gane el Mundial 2026.

"Aparte de Pelé, si Cristiano gana el Mundial con Portugal, se vuelve más grande que Messi y Maradona, se vuelve más importante", aseveró de forma contundente Vampeta, quien dio sus argumentos para darle peso a sus palabras. "¿Sabes por qué? Porque Argentina ya había ganado un Mundial antes de Messi, Portugal no tiene eso, sería su primer Mundial", señaló el campeón en Corea y Japón 2002 con la 'canarinha', que es el más reciente título de la verdeamarela.



Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección Portugal, podría jugar su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026 Getty

Lo cierto es que desde la más reciente entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan se mostró confiado, señaló que es mejor que Lionel Messi y también dejó saber lo mismo que Vampeta, que en caso de conseguir el título de la Copa del Mundo de 2026 él se convertiría en el mejor de la historia, por sus estadísticas y títulos.

"Tirando o Pelé, se o Cristiano ganhar a Copa com Portugal, ele se torna maior que Messi e Maradona, ele se torna mais importante, sabe por quê? Porque a Argentina já tinha ganhado a Copa antes do Messi, Portugal não tem isso, seria a primeira Copa deles." pic.twitter.com/UlW5UfBxvV — AUPFCRSEVEN (@AUPFCRseven) November 21, 2025

Por el momento las miradas están puestas en el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en la ciudad de Washington, el próximo viernes 5 de diciembre, para conocer los grupos.