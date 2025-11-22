Por sanción a Luis Díaz en Bayern Múnich hay indignación; van a pelear con la UEFA

Este viernes en el seno del Bayern Múnich llegó la notificación de la sanción de 3 partidos para Luis Díaz en la Champions League por la expulsión que tuvo en el reciente encuentro contra el PSG, en el que por una dura patada a Achraf Hakimi vio la tarjeta roja y ahora un duro castigo por parte de la UEFA.

Esto generó indignación y furia en el equipo alemán, que es consciente que lo perderá para el duelo frente al Arsenal este miércoles, pero nunca se imaginó que serían tantos compromisos sin él. Por eso, ya están tomando medidas y van a poner el pecho por el atacante colombiano.



Bayern Múnich apelará sanción a Luis Díaz por Champions League

El diario 'Bild' señaló en las últimas horas que "el club ha solicitado la justificación oficial del veredicto para emprender acciones legales al respecto", esto con el fin de buscar redicar el castigo de 3 partidos que le pusieron al nacido en Barrancas.

Y es que en la nota del medio alemán contaron de las recientes declaraciones del técnico Vincent Kompany y uno de los directivos, quienes antes de ser notificados de la sanción, creyeron que solamente lo perderían frente al Arsenal.

"Según mi información es un partido. Me decepcionaría mucho si mi información fuera incorrecta", dijo el DT del Bayern Múnich, mientras que Christoph Freund, director deportivo de los bávaros, también había señalado que "mi información también es de un partido. Pero eso se comunicará más adelante".



Sin embargo, la UEFA salió al paso de esas palabras desde el club alemán y el mismo viernes dio a conocer las 3 fechas de sanción para Luis Díaz, algo que denominaron como una "bomba" en el citado medio anteriormente y que según ellos "enfureció tanto al Bayern que tomarán medidas al respecto".

Luis Díaz al momento de ver la tarjeta roja en PSG vs. Bayern Múnich. AFP

Para terminar recordaron que esa jugada de 'Lucho' ha generado "acaloradas discusiones durante el partido", ya que el atacante colombiano no es un jugador agresivo o malintencionado y más por el arranque de temporada que ha tenido, siendo clave con once goles y cinco asistencias entre todas las competencias que está disputando el cuadro alemán al que llegó para la presente campaña procedente del Liverpool, por un poco más de 70 millones de euros.

Ahora, habrá que esperar en qué resulta la aelación del Bayern Múnich a la sanción de Luis Díaz, pero en caso de confirmarse el castigo el guajiro se perderá los duelos contra Arsenal, Sporting Lisboa y Union Saint-Gilloise, por lo que podría regresar a la acción en la Champions League hasta finales de enero de 2026.