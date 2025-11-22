Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Por sanción a Luis Díaz en Bayern Múnich hay indignación; van a pelear con la UEFA

Por sanción a Luis Díaz en Bayern Múnich hay indignación; van a pelear con la UEFA

Luego de conocerse que por la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi recibió un castigo de 3 partidos en Champions League, hay malestar en el equipo alemán y apelarán la decisión.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de nov, 2025
Luis Díaz
Luis Díaz en Bayern Múnich vs PSG - Foto:
AFP

