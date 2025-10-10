“Si no voy a estar al 100 por ciento, prefiero dar un paso al lado"; confesión desde Inter Miami

El jugador español del Inter Miami Jordi Alba dijo este viernes, tras anunciar el pasado martes su retirada como futbolista profesional al final de esta temporada en Estados Unidos, que prefiere "dar un paso al lado" si no va a estar "al 100 %".

"Para estar en un sitio en el que no voy a estar al 100 %, no voy a dar todo lo que quiero o lo que debo dar, prefiero dar un paso al lado", aseveró en una rueda de prensa en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, a 40 kilómetros al norte de Miami, en la que el exfutbolista del F.C. Barcelona comentó que fue "una decisión meditada".

"Hace tres o cuatro semanas que lo comuniqué al equipo", agregó en la rueda de prensa, a la que luego se sumó el técnico argentino Javier Mascherano.

Alba había renovado en marzo pasado con el Inter Miami y tenía en mente continuar jugando dos años más en la MLS, pero aunque físicamente se encuentra bien, declaró que "es lo más honesto, lo más justo" y una decisión que "únicamente" toma él.



El español cuelga las botas, pero no se desliga de este mundo, pues empieza ahora un proyecto en su ciudad natal como una de las cabezas de la junta directiva del CE L'Hospitalet, junto al exfutbolista hispano-brasileño Thiago Alcántara, por el que dijo estar ilusionado.

Publicidad

"Tengo muchas ganas de estar allí en el día a día y es un proyecto muy bonito", aseguró.

El lateral izquierdo, nacido en Barcelona, aseguró "estar orgulloso de la carrera" que ha tenido.

Jordi Alba, jugador del Inter Miami Foto: AFP

Publicidad

Sobre su sociedad con el astro argentino Leo Messi señaló que ha sido "una conexión" que ambos han tenido "durante mucho tiempo" y expresó sentirse "muy feliz de poder haber jugado con el mejor de la historia".

"El Inter Miami, con la corta historia que tiene, se ha dado el lujo de tener jugadores únicos e irrepetibles", expresó por su parte Mascherano.

"He podido compartir con él (Alba) seis años de compañero en el Barcelona, jugando muy cerquita, yo detrás de él, y lo he disfrutado mucho", dijo el técnico argentino, quien empezó su relación con Alba en el césped del club azulgrana.

"Creo que su legado no tiene que ver solamente con su última etapa. Creo que tiene que ver con toda su carrera, y ha tenido una carrera magnífica", añadió.

Publicidad

Este sábado, los hinchas del Inter Miami rendirán homenaje a Alba tras el partido de la temporada regular ante el Atlanta United, el penúltimo antes de los 'playoff'.