Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / “Si no voy a estar al 100 por ciento, prefiero dar un paso al lado"; confesión desde Inter Miami

“Si no voy a estar al 100 por ciento, prefiero dar un paso al lado"; confesión desde Inter Miami

Una de las estrellas del Inter Miami sorprendió al mundo del fútbol con el anuncio de su retiro a final de temporada, luego de una exitosa carrera en Europa, especialmente en Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Jordi Alba y Lionel Messi
Jordi Alba y Lionel Messi con Inter Miami - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad