“Si Vinícius está al 90 por ciento, convocaré al Mundial 2026 otro jugador que sí esté al 100”

A pocos días del sorteo del Mundial 2026 (viernes 5 de diciembre), que se llevará a cabo en el Washington y se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, hubo novedades con una de las selecciones favoritas y con más estrellas en su plantel, Brasil, en especial sobre lo que involucra a sus dos máxima figuras: Vinícius y Neymar

En medio de un nivel irregular de ambos, en especial de 'Ney' quien sufre constantes lesiones y no tiene un protagonismo constante con el Santos, en su país, el técnico Carlo Ancelotti dejó clara su postura sobre sus posibles convocatorias para el certamen orbital del otro año, en Estados Unidos, México y Canadá.



Vinícius no tiene asegurada su convocatoria al Mundial 2026

En una entrevista con 'Esporte Récord', Carlo Ancelotti mencionó que para que la selección de Brasil tengo una buena participación y luche por la copa, deberán todos los futbolistas, sin excepción, estar totalmente en plenitud de condiciones físicas.

"Tienen que estar al 100 por ciento porque hay muchos jugadores muy buenos. Si Vinícius está al 90, convocaré a otro jugador que esté al 100%", fue la tajante respuesta del estratega italiano, quien conoce bien al habilidoso atacante, ya que lo dirigió por muchos años en el Real Madrid y de paso sacó su mejor versión.

Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, en un partido de la Selección Brasil AFP

Por la misma línea, Carlo Ancelotti volvió a referirse a Neymar Jr., a quien no ha convocado desde su llegada y su presencia en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, está en veremos. A pesar de eso, el DT de Brasil reconoce la calidad del '10', pero espera que se pueda tener regularidad y estar sin tantas lesiones seguidas.



"Creo que tiene un gran talento. Neymar está al mismo nivel que los demás, teniendo en cuenta que él ya ha demostrado un talento extraordinario", cerró diciendo el experimentado timonel italiano, quien tendrá el reto de volver a llevar a la verdeamarela.