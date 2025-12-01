Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / “Si Vinícius está al 90 por ciento, convocaré al Mundial 2026 otro jugador que sí esté al 100”

“Si Vinícius está al 90 por ciento, convocaré al Mundial 2026 otro jugador que sí esté al 100”

Desde Brasil no se ponen con rodeos con la actualidad de Vinícius y Neymar, de cara al certamen orbital del próximo año, a pesar de ser las dos principales estrellas de esa selección.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Vinícius Brasil
Vinícius con selección Brasil
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad