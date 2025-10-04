La prensa mexicana advierte sobre el “poderío” de la Selección Colombia

La Selección Colombia ya tiene la mira puesta en la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Como parte de su preparación, la ‘tricolor’ tendrá en octubre partidos amistosos frente a dos de los anfitriones del certamen orbital.

El primer examen será frente al combinado mexicano, el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas, a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de 'Gol Caracol' y 'Ditu'. Posteriormente, el 14 de octubre, los dirigidos por Néstor Lorenzo medirán fuerzas con Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey, en un duelo que comenzará a las 7:00 p. m.

En México reconocen la calidad de Colombia

Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia - Foto: AFP

Publicidad

La prensa mexicana ha seguido con atención la convocatoria del equipo cafetero. Néstor Lorenzo citó a 25 jugadores para esta doble fecha de preparación, destacando la presencia de James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los futbolistas con mayor proyección internacional. Sin embargo, sorprendió la ausencia de nombres como Camilo Vargas, Jhon Córdoba y Jhon Arias, habituales en las últimas convocatorias.

El portal especializado 'Mediotiempo' subrayó la calidad y el peso de la nómina colombiana, recordando que México no derrota a Colombia desde el 8 de octubre de 2010, cuando se impuso 1-0 con anotación de Elías Hernández. “¡Poderío! Luis Díaz y James Rodríguez encabezan convocatoria de Colombia ante México”, tituló el medio, resaltando la jerarquía de los llamados.

Publicidad

Además, el sitio destacó el buen presente de algunos jugadores colombianos en Europa. Sobre Luis Díaz, señalaron que se ha convertido en pieza fundamental del Bayern Múnich, mientras que Luis Javier Suárez atraviesa un gran momento en el Sporting de Lisboa. “La semana pasada fue el autor del gol que aseguró los tres puntos frente al Estoril (0-1) en Liga de Portugal, así como del tanto de penalti en la Liga de Campeones en la derrota frente al Nápoles (1-2)”, reseñó el portal.

Otro de los nombres que generó interés en la prensa mexicana es Kevin Serna, del Fluminense, quien recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores. Para los medios aztecas, la presencia del delantero en la lista de Lorenzo representa una apuesta fresca y una oportunidad de ver nuevos talentos en el fútbol internacional.

De esta manera, el amistoso en Texas se perfila como un examen importante no solo para Colombia, que busca afianzar su proyecto, sino también para México, que quiere cortar la mala racha ante los cafeteros y llegar con confianza al Mundial. Con figuras de talla mundial en el campo, la prensa mexicana anticipa un partido de alto nivel y de gran atractivo para los hinchas en Estados Unidos.