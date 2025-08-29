Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sorpresa en la lista de convocados de la Selección de Polonia; vuelve figura tras polémica

Sorpresa en la lista de convocados de la Selección de Polonia; vuelve figura tras polémica

En la convocatoria de la Selección de Polonia para los juegos contra Países Bajos y Finlandia, aparece una novedad que alegra a sus hinchas. ¡Descubra de quién se trata!

Selección de Polonia
Selección de Polonia
Foto: X/ @pzpn_pl
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 29, 2025 01:50 p. m.