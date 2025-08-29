Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Primer parte médico sobre Chris Froome, tras ser operado, luego de sufrir duro accidente

Primer parte médico sobre Chris Froome, tras ser operado, luego de sufrir duro accidente

El mundo del ciclismo está atento al estado de salud del británico, Chris Froome, quien es campeón de cuatro Tour de Francia, un Giro de Italia y dos Vuelta a España.

Chris Froome, ciclista británico, sufrió un grave accidente en un entrenamiento
Chris Froome, ciclista británico, sufrió un grave accidente en un entrenamiento
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 29, 2025 07:51 a. m.