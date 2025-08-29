Primer parte médico sobre Chris Froome, tras ser operado, luego de sufrir duro accidente

El británico Chris Froome (Israel-PremierTech) fue operado con éxito este jueves en un hospital de Toulon de las diferentes lesiones que sufrió tras una caída cuando entrenaba en Francia.

Según informó su equipo, la operación se desarrolló según lo planificado por el equipo médico y el ciclista se está recuperando y está animado y agradecido por el trato que está recibiendo por parte del equipo médico y el centro hospitalario.

También señala que Froome y su familia han agradecido el interés que han mostrado tanto sus fans y amigos como la comunidad ciclista por los mensajes que le han enviado interesándose por su estado.

Froome sufrió la caída este miércoles sin que se viese involucrado ningún ciclista ni vehículo y fue evacuado en helicóptero al centro hospitalario, y tras someterse a un escáner se le diagnosticó neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar.

Chris Froome, ciclista británico y campeón de Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España AFP

Froome (Kenia, 1985), cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos de la Vuelta y una del Giro, se encontraba en su última temporada con contrato con su actual equipo, al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.

A Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en sus filas hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes, entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018, cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia.

Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.