Juzgado ya tomó una decisión con la persona que protestó en la Vuelta a España

El juzgado de Instrucción número 3 de Figueres (Girona) ha dejado en libertad sin medidas cautelares al hombre que fue detenido el miércoles por los Mossos d'Esquadra, tras obstaculizar el paso de los corredores del equipo ciclista Israel Premier Tech que participaban en una contrarreloj por equipos de la Vuelta en Figueres.

El hombre, de 42 años, formaba parte de un reducido grupo que protestaba por la presencia del equipo israelí en La Vuelta Ciclista a España ante el 'genocidio' en Palestina y que irrumpió en la carretera con sus pancartas al paso de los ciclistas intentando impedir que continuaran la carrera.

Como consecuencia de esta acción, el hombre fue detenido, acusado de originar un grave riesgo para la circulación, de resistencia y desobediencia a la autoridad y de desórdenes públicos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el detenido ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de Instrucción 3 de Figueres y su titular le ha dejado en libertad a la espera que se celebre el juicio por los hechos, sin que se haya adoptado ninguna medida cautelar.

Javier Guillén, director de la Vuelta, condenó los "actos de violencia" del grupo de manifestantes que obstaculizaron el paso del equipo Israel Premier Tech en la contrarreloj y anunció que presentarían una denuncia ante la policía.

Israel Premier Tech. afp.

Guillén comentó: "Cualquier reivindicación es respetable por los cauces pacíficos, y no ha pasado nada, pero podía haber pasado. El Israel no es un equipo invitado, ha corrido por sus méritos el Tour y el Giro, y nada le puede impedir correr la Vuelta".

El director de la Vuelta hizo un llamamiento "a que no vuelva a producirse ningún acto de violencia".

Por su parte, el equipo Israel, a través de sus redes sociales, condenó el acto de interrupción de su equipo en plena competición, detallando su respeto a las protestas "siempre que se hagan de forma pacífica y sin poner en peligro la seguridad de los corredores".