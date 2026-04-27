Subcampeón del mundo será sometido a una cirugía y genera incertidumbre para la cita orbital de 2026

El centrocampista croata del AC Milan Luka Modric sufrió este domingo una fractura en el pómulo izquierdo durante el partido contra el Juventus de Turín y tendrá que pasar por el quirófano a sólo mes y medio del inicio del Mundial 2026.

"Las pruebas instrumentales realizadas hoy han detectado una fractura en el pómulo izquierdo que requerirá intervención quirúrgica, prevista para las próximas horas", reza el comunicado del club rosonero recogido por los medios locales.

Modric tuvo que ser sustituido en el minuto 79 del partido, después de un choque cabeza contra cabeza en la disputa de un balón con el italiano Manuel Locatelli, que le dejó visiblemente aturdido sobre el césped de San Siro.

Luka Modric fue anunciado como nuevo jugador del Milan. Instagram oficial del Milan

La lesión de la leyenda croata, Balón de Oro en 2018, se produce a mes y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el que sería el quinto mundial de Modric tras Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

