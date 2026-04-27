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Gol Caracol  / Subcampeón del mundo será sometido a una cirugía y genera incertidumbre para la cita orbital de 2026

Subcampeón del mundo será sometido a una cirugía y genera incertidumbre para la cita orbital de 2026

Una de las figuras más importantes del balompié mundial pasará por el quirófano, provocando alerta de cara a la Copa del Mundo de este año. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Croacia
Jugadores de Croacia celebran uno de sus goles frente a Letonia.
DENIS LOVROVIC/AFP

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