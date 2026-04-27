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Gol Caracol  / Deportes Tolima vs Coquimbo EN VIVO; hora y dónde ver por TV, en la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima vs Coquimbo EN VIVO; hora y dónde ver por TV, en la Copa Libertadores 2026

Este martes 28 de abril, en el estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima recibirá a Coquimbo Unido por la tercera fecha del torneo continental. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Deportes Tolima vs Coquimbo Unido
Deportes Tolima vs Coquimbo Unido; Copa Libertadores
Fotografías tomadas de: Colprensa y cuenta oficial de X del Club Coquimbo Unido

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