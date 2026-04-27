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Gol Caracol  / Sporting Cristal vs Junior EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores 2026

Los 'tiburones' ya se encuentran listos para su siguiente desafío en la tercera jornada de la Copa Libertadores, en un compromiso en el que se enfrentarán al Sporting Cristal por la fase de grupos.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Sporting Cristal vs Junior
Sporting Cristal vs Junior; Copa Libertadores
Fotografías tomadas de: Cuenta Oficial de X de Sporting Cristal y Colprensa

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