"Sufrí de depresión por cinco años, cuando estaba en Inter de Milán; mi familia me ayudó"

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, declaró que Elche, su rival del viernes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido que abre la cuarta jornada de La Liga, es "un equipo que hace bien muchas cosas", especialmente "la salida de balón. Es uno de los equipos que más lindo juega y va a ser peligroso" en este inicio del torneo.

Almeyda, en su comparecencia ante los periodistas en la ciudad deportiva, instalaciones donde, en horario vespertino, ultimará la preparación del encuentro del viernes, dijo que el nivel del rival "seguro que tiene que ver con su entrenador -Eder Sarabia-".

El preparador, que debuta esta campaña como técnico en España, tras llegar de Grecia, advirtió que el Sevilla va "a intentar hacerse fuerte en casa" con sus "herramientas", ya que "la gente va a venir al estadio queriendo que su equipo gane" después de haber perdido en su primer turno como local, en la segunda jornada frente al Getafe (1-2).

La mala racha de los sevillistas en el Sánchez-Pizjuán dura desde la pasada Navidad, porque solo ha ganado una vez como local en todo 2025, un hecho que "crea una atmósfera negativa" que su equipo debe revertir porque "el pasado no se borra, por eso es importante mirar para delante".

El técnico bonaerense alabó a los dos veteranos que incorporó a su plantel en el tramo final del mercado, el defensor César Azpilicueta, de quien dijo que "es el jugador que más está corriendo en los entrenamientos", y el atacante chileno Alexis Sánchez, de quien destacó "su deseo de ganar".

Matías Almeyda sobre su depresión como jugador.



🗣️ "Al 95% de los futbolistas cuando dejan de jugar el teléfono no les suena nunca más, los amigos que tenías no están, mientras juegas eres un banco..."



🗣️ "Si le pasó a Maradona..."

Almeyda señaló el "importante detalle" de que ambos jugadores "quieren disfrutar del fútbol, que es algo distinto a ganar dinero", y recordó su etapa como futbolista, en la que "con 30 años no tenía más ganas de jugar al fútbol" debido "a una depresión" que padeció y se marchó "al campo con las vacas", y destacó que así se lo comunico a su club de entonces, el Inter de Milán, "con el que tenía dos años más de contrato".

"Volví a jugar a los 35 años, y fue mi mejor etapa porque era más madura y entendía el juego como no lo hacía antes", añadió el técnico, quien desveló que fueron cinco años en los que sufrió "bastante" y que recibió ayuda de "familiares y profesionales".

El preparador sevillista recupera a todos los internacionales para la última sesión de la semana e indicó que ha "retrasado el entrenamiento para que pudiera llegar (Gabriel) Suazo", que jugó con Chile en la madrugada del miércoles, y al que le va a "preguntar cómo está" antes de decidir si lo alinea o no.

Matías Almeyda, exjugador argentino, en su paso por Inter de Milán, enfrentando a la AS Roma AFP

También se refirió a dos jugadores, el delantero Rafa Mir y el lateral izquierdo Adrià Pedrosa, que estuvieron a sus órdenes en la pretemporada y que el viernes llegarán al Sánchez-Pizjuán con el Elche, lo que puede ser un motivo de reivindicación de los futbolistas.

"Esta gente entreno conmigo hasta el último minuto, pero hay otros temas entre clubes y decisión de jugadores. Los hemos respetado, son dos grandes jugadores y mostraron ser grandes profesionales. Los respeto. Estuve mes y medio con ellos y sé que puedo mirarlos a la cara porque no han tenido problemas conmigo", argumentó.