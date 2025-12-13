Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional no pudo con Washington Aguerre: 0-0 con Medellín en la ida de la final de Copa BetPlay

Nacional no pudo con Washington Aguerre: 0-0 con Medellín en la ida de la final de Copa BetPlay

El guardameta uruguayo fue la gran figura del partido, con sus espectaculares atajadas, ante un Atlético Nacional que lo intentó por todos los medios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Atlético Nacional e Independiente Medellín, en la ida de la final de la Copa BetPlay
Atlético Nacional e Independiente Medellín, en la ida de la final de la Copa BetPlay
Twitter de Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad