Nacional no pudo con Washington Aguerre: 0-0 con Medellín en la ida de la final de Copa BetPlay

Atlético Nacional e Independiente Medellín no se hicieron daño. Este sábado 13 de diciembre, bajo un espectacular marco en el estadio Atanasio Girardot, se jugó la ida de la final de la Copa BetPlay y firmaron un empate sin goles: 0-0. Razón por la que todo quedó abierto para el encuentro de vuelta, programado para el miércoles 17 del mismo mes, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Desde la previa, se vivió una fiesta por cuenta de ambas aficiones, quienes respondieron y colmaron las gradas. De hecho, cuando los equipos saltaron a la cancha, los extintores, banderas y colores aparecieron. Por eso, se esperaba que los jugadores respondieran en la cancha, pero quedaron en deuda, al menos en el primer tiempo. Y es que no hubo llegadas, pero sí mucha pierna fuerte.

Fue así como las emociones no llegaron en la parte inicial, pero el descanso al entretiempo parece que les sirvió, sumado a los cambios que hizo el entrenador, Diego Arias. Edwin Cardona saltó al campo, en reemplazo de Juan Rengifo, y le cambió la cara al 'verdolaga'. No fue casualidad que el guardameta, Washington Aguerre, fuera la figura del encuentro, tras protagonizar grandes atajadas.

Hinchas de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, para la final de Copa BetPlay contra Medellín Twitter Oficial de Atlético Nacional

Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla, Marlos Moreno y Edwin Cardona sufrieron con el alto nivel que mostró el arquero bajo los tres palos. De media distancia, mano a mano, pelota quieta, a través de todas las vías lo intentó Atlético Nacional, pero ese gol nunca llegó, ya que el uruguayo se lució, se jugó el partido de su vida, como si fuera una revancha, y mantuvo con vida a su equipo.



Así las cosas, la final de Copa BetPlay quedó abierta y el campeón se definirá el miércoles 17 de diciembre, a las 7:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, con Independiente Medellín oficiando como local sobre el papel. Recordemos que Atlético Nacional, hasta ahora, no ha perdido ni una sola final de Copa, acumulando siete títulos, mientras que el 'poderoso' sueña con su cuarta corona en el certamen.