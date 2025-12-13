Nacional presentó su nueva camiseta para 2026; "inspirada en un año que lo cambió todo"

¡La historia está escrita y nada la borrará! Nike y Atlético Nacional presentaron oficialmente la camiseta de local para el 2026, que rinde homenaje al legado histórico del club mediante la interpretación renovada del icónico diseño que vistió el 'verdolaga' cuando ganó la Copa Libertadores 2016.

La camiseta incluye un detalle interior oculto que conmemora un momento inolvidable de aquella legendaria campaña: el minuto 90+4' representa ese momento donde salió a la luz la grandeza internacional del más campeón de Colombia. Este diseño además, conecta la gloria pasada con la ambición presente, celebrando y creando una auténtica conexión emocional con la afición que vivió ese logro histórico.

“Nike crea una narrativa poderosa que trasciende el fútbol. Este enfoque conecta la herencia deportiva del Atlético Nacional con la identidad cultural más amplia de Colombia, demostrando la capacidad de Nike para crear historias auténticas que conectan profundamente con las comunidades locales, a la vez que elevan la conexión emocional entre el club, el país y la cultura mediante el lanzamiento de una equipación que celebra tanto la excelencia futbolística como el orgullo colombiano”, expresa Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia.

La sesión fotográfica de la campaña aprovecha estratégicamente “el Yipao”, el icónico Jeep Willys que ha servido a toda Colombia durante más de 70 años como símbolo cultural de tradición, resiliencia e identidad, junto a dos campeones de 2016 y jugadores actuales de proyección, tanto del plantel masculino como femenino.



La nueva camiseta Home de Atlético Nacional para este 2026 está fabricada con la tecnología Nike Dri-Fit, que se encarga de repeler y absorber el sudor del cuerpo y mejorar la transpirabilidad del jugador. Este producto está hecho al 100% con fibras de poliéster recicladas. Se podrá adquirir en todas las tiendas Nike en Colombia, así como en www.Nike.com.co y en Tienda Verde y www.tiendaverde.com.co.



Así es la nueva camiseta de Atlético Nacional para 2026

Atlético Nacional presenta su nueva camiseta para la temporada 2026, inspirada en un año que lo cambió todo.



Un diseño que mira hacia adelante, pero que lleva un latido imposible de borrar: ese 90’+4’ que marcó a una generación.



No es mirar atrás; es recordar de dónde viene la… pic.twitter.com/H6lVw8fqig — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 14, 2025