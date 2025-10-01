“Te ganó el PSG-B”: memes golean al Barcelona y a Yamal por caída de local en Champions

El Barcelona de España perdió 1-2 en condición de local frente al París Saint-Germain en la segunda fecha de la Champions League, duelo disputado en el estadio Montjuic debido a que el elenco azulgrana aún tiene al suyo en obras.

Los catalanes comenzaron ganando con anotación de Ferrán Torres, que abrió el marcador en el minuto 19. Sin embargo, la escuadra gala remontó con goles de Senny Mayulu y el portugués Gonçalo Ramos, en los minutos 38 y 90, respectivamente.

En consecuencia, las redes estallaron con toda clase de publicaciones dirigidas al popular ‘Barça’, pues se trató de una caída ante un PSG que no contó con el francés Ousmane Debélé, reciente ganador del Balón de Oro.

Por ello, se cargaron tintas sobre el atacante español Lamine Yamal, que fue segundo en la exaltación a Dembélé y cuyo padre había emitido declaraciones altisonantes tras el premio que no logró alcanzar su hijo.

Sin embargo, gran parte de los mensajes tuvieron que ver con que el bando barcelonista sucumbió contra un plantel mixto que dio muestra de su poderío como vigente campeón de la Champions.

Ahora, en la próxima fecha del torneo continental, el martes 21 de octubre, el Barcelona deberá recibir al Olympiacos de Grecia, mientras que el PSG tendrá que visitar al Bayer Leverkusen de Alemania.



Memes para el Barcelona y Lamine Yamal por caída en Champions

En redes se vieron mensajes como los siguientes: "Te ganó el PSG-B... Ridículo en Champions, da igual cuando leas esto...", entre otros..

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

El FC Barcelona haciendo el ridículo en Champions League, da igual cuando leas esto. pic.twitter.com/MTKUyW2HGR — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) October 1, 2025

Les ganó el PSG b JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/HLO6WcJCT0 — I7 (@Isahinho_) October 1, 2025

