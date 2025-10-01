Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así habría quedado la relación Luis Díaz-Bayern Múnich tras último partido; hubo filtración

Así habría quedado la relación Luis Díaz-Bayern Múnich tras último partido; hubo filtración

La prensa de Alemania reveló lo que estaría sucediendo entre el delantero colombiano y el club bávaro, que lo fichó a mitad de 2025 por 75 millones de euros.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz y su relción actual con el Bayern Múnich de Alemania.jpg
Luis Díaz, así estaría su relación con el Bayern Múnich de Alemania.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad