Así habría quedado la relación Luis Díaz-Bayern Múnich tras último partido; hubo filtración

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich de Alemania supuso la tercera inversión más alta de esa institución por un jugador en toda su historia, pues sus contrataciones más costosas habían sido las del defensa francés Lucas Hernández (80 millones) y el goleador británico Harry Kane (90 millones).

Por ello, el guajiro fue recibido como toda una estrella en el conjunto muniqués, que para quedarse con él pujó a más no poder con escuadras de la talla del Barcelona de España y Al Nassr de Arabia Saudita.

En consecuencia, las expectativas sobre el popular ‘Lucho’ eran altas, pues se esperaba que rindiera de inmediato y justificara la alta suma de dinero que le fue desembolsada al Liverpool de Inglaterra para vincularlo, por lo que salió a flote lo que estaría sucediendo entre la dirigencia y el jugador.



¿Cómo está la relación entre Luis Díaz y Bayern Múnich?

Aunque en los duelos de pretemporada el ‘cafetero’ no brilló debido a su proceso de adaptación, se ganó la titular y desde entonces ha disputado 9 partidos en competiciones oficiales, duelos en los que acumula solo victorias con un título ganado, 4 goles y 3 asistencias.

En ese sentido, se reveló cómo estaría la relación de los mandamases de la institución bávara con el jugador de 28 años de edad luego de que este acumulara 4 actuaciones destacadas pero sin anotar, siendo la última el triunfo 1-5 sobre el club Pafos en Chipre por Champions League, contienda en la que Díaz tuvo inmejorables opciones para mandar el balón al fondo de la red.

La filtración de los detalles fue hecha por el diario teutón TZ, especializado en información del Bayern y medio que afirmó que actualmente se vive un idilio en entre las partes.

“El jugador se ha consolidado de inmediato. El Bayern no solo está entusiasmado con Díaz; el colombiano también ha reiterado su felicidad en el campeón alemán”, apuntó.

Bajo esa luz, se da a entender que la cuota de gol no es una presión para el guajiro, que con la tranquilidad de tener plena aceptación se alista con sus compañeros para la visita al Eintracht Frankfurt del sábado 4 de septiembre a las 11:30 a. m., hora colombiana, por la sexta fecha de la Liga de Alemania.

Posteriormente, el jugador se unirá a la Selección Colombia para los amistosos en Estados Unidos contra Canadá y México, programados para el 11 y 14 de octubre, respectivamente.