En video, dolido gesto de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé tras perder el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro 2025 imponiéndose sobre Lamine Yamal y el portugués Vítor Ferreira ‘Vithinha’, segundo y tercero, respectivamente, lo que no supuso sorpresas para la mayoría de analistas, que consideraban al galo como seguro vencedor por los múltiples títulos que consiguió con el PSG en la temporada 2024-2025, incluyendo la Champions League.

Sin embargo, parte de la prensa europea anticipaba que Yamal podría dar la sorpresa y quedarse con el galardón a pesar de que en la misma gala obtuvo el Trofeo Kopa a mejor futbolista del mundo menor de 21 años de edad.

Es por ello que la tensión se mantuvo hasta último momento, al que llegaron ambos como finalistas, ratificando así el favoritismo que tenían.

En ese sentido, se pudo ver en directo mediante la señal oficial de televisión la reacción que tuvo el joven español con el triunfador del máximo premio de la noche.

Ousmane Dembélé. Pantallazo, Ballon d'Or.

Lo particular fue que Yamal, con evidente dolor, no actuó con el mismo toque de elegancia que lo hicieron aquellos que estaban junto a Dembélé justo después de que fuera anunciado su nombre como ganador de la estatuilla.

En consecuencia, las interpretaciones y comentarios estuvieron a la orden del día, ya que fue evidente la desazón del jugador ibérico.



Reacción de Lamine Yamal tras perder Balón de Oro frente a Dembélé

Justo después de que se escuchara el nombre del ganador del premio, las cámaras enfocaron a Ousmae Dembélé, que estaba sentado a un par de asientos de Yamal.

Lo primer que hizo el galo cuando escuchó su nombre fue ponerse pie y recibir el abrazo del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, que estaba junto a él y también se paró.

Acto seguido, Dembélé se dirigió a donde estaba Yamal, que no tuvo la gentileza de levantarse de su silla para felicitar a su adversario. De hecho, según se ve, solo agachó la cabeza y se limitó a aplaudir.

Posteriormente, otros jugadores sí se pusieron de pie para felicitar al flamante vencedor de la gala, mientras Yamal miraba al frente con cara de seriedad y sin emitir palabra.

En video, así fue el particular momento:

