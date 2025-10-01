Síguenos en::
Barcelona no pudo con un PSG sin sus estrellas: derrota 'culé' 1-2 en Champions League

Barcelona no pudo con un PSG sin sus estrellas: derrota 'culé' 1-2 en Champions League

PSG, con cinco bajas, se llevó un gran botín del estadio Olímpico de Montjuic al vencer al Barcelona y revalidó porque es el actual campeón de la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Barcelona vs. PSG.
Barcelona vs. PSG.
afp.

