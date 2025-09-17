Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Por qué Gianluigi Donnarumma decidió ir a Manchester City, tras su salida del PSG?

¿Por qué Gianluigi Donnarumma decidió ir a Manchester City, tras su salida del PSG?

Previo al juego entre Manchester City y Nápoles, por la fecha 1 de la Champions League, Gianluigi Donnarumma habló de sus razones para fichar por el club inglés.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:03 a. m.
Comparta en:
Gianluigi Donnarumma, nuevo arquero del Manchester City
Gianluigi Donnarumma, nuevo arquero del Manchester City
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad