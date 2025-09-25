Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marlos Moreno; "cuando llegué a Manchester City me puse nervioso al ver tanta figura"
Exclusivo

Marlos Moreno; "cuando llegué a Manchester City me puse nervioso al ver tanta figura"

En nuestra sección el 'Anecdotario' un nuevo invitado es Marlos Moreno, figura de Nacional, quien repasó momentos de su vida. Uno de ellos, con el sonado fichaje por parte de Manchester City.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Marlos Moreno cuando fue anunciado en el Manchester City.
Marlos Moreno cuando fue anunciado en el Manchester City.
Foto oficial del Manchester City

Publicidad

Publicidad

Publicidad