Marlos Moreno; "cuando llegué a Manchester City me puse nervioso al ver tanta figura"

Una de las contrataciones importantes para la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano se dio con el regreso de Marlos Moreno a Atlético Nacional, club con el que fue campeón de la Copa Libertadores en 2016 y que con el protagonismo en esa gesta alcanzó sus sueños de niño de ser transferido al fútbol europeo.

En ese momento fue tal el 'boom' del antioqueño, que los rumores aparecieron y sonó para equipos grandes de Sudaméricae y también de las ligas más importantes de Europa. Finalmente, en agosto de ese año, el para ese entonces joven Marlos resultó transferido a Manchester City, del español Pep Guardiola.

Ahora, años después y con una madurez que impresiona, el futbolista de los 'verdolagas' recordó en la sección el 'Anecdotario' de Gol Caracol ese importante momento, que marcó su vida, en lo personal y profesional.

"Recuerdo que en ese momento el que me ayudó mucho fue el 'profe' Reinaldo Rueda, quien estuvo siempre pendiente de mí, de ayudarme. Me decía céntrese acá en Nacional, no se desespere, no se ponga nervioso, siga tranquilo y disfrute. Él me ayudó en muchos aspectos, como todos saben tiene experiencia en procesos de jóvenes y fue mucho lo que influyo. Él sabía mucho y quizá se anticipaba a mis emociones en esos momentos en los que hablaba tanto", inició Moreno, haciendo énfasis en lo que representó encarar esa resonancia que ganó, siendo joven y cuando dio sus primeros pasos en el fútbol.

¿Cómo se dio ese paso a Manchester City?

"Yo estaba ahí reunido con un portugués, Ricardo se llamaba, porque me querían llevar al Benfica. Estaba en mi casa, a punto de firmar con ellos, tuvimos una reunión, vinieron a buscarme y justo ese día por la noche llega la oferta del Manchester City y si te llama el City, ¿quien le va a decir que no a ese equipo?. Ese día lloré de la emoción, muy agradecido por Dios, con la vida y con la ilusión de crecer".

¿Fue mito o realidad que usted trabajó con Guardiola y todo el combo del City?

"Sí, tengo fotos con ellos. Estuve ahí dos o tres meses, pasé por los entrenamientos, trabajé ahí, estuve en la ciudad deportiva de Manchester. Hice parte de trabajos con el primer equipo y después con el sub-20 porque obviamente me quería prestar y me fui a Deportivo La Coruña".

¿Cómo fue llegar a semejante equipo, con tanta estrella?

"No, pues estaba muy nervioso al ver tantas figuras juntas, pues qué espectáculo, la emoción no me cabía, impresionante todo. Fue algo fácil lo del idioma porque todos en el cuerpo técnico lo hablaban, varios jugadores como Agüero, Danilo, el mismo Toure manejaban el idioma español. Eso me ayudó mucho, me hacían sentir bien".

Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AFP

¿Y Pep Guardiola qué?

"Pues es un enfermo del fútbol, centrado en lo que quiere, siempre que gana quiere ganar más y un trabajador nato".

