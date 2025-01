Camila Osorio se confesó en la previa del Abierto de Australia: así cambió su juego

La colombiana Camila Osorio afirmó en una entrevista a la Agencia EFE que cuando va a su club de tenis en Cúcuta (Colombia) ve a cientos de niñas que juegan a este deporte y que esa situación le parece hermosa.

Osorio, de 23 años y 61 de la clasificación WTA, arrancará este lunes su andadura en el Abierto de Australia frente a la griega Maria Sakkari (31) con el objetivo de firmar la primera gran victoria de una temporada que se presenta con cambios importantes, tanto en lo tenístico como en lo personal.

P- ¿Nos podrías contar cómo llegas y cuáles son los objetivos para la temporada?

R- Es la primera vez que vengo a Australia sin ningún tipo de molestia física, lo cual me da mucha alegría. Mi objetivo es poder estar bien y poder competir estando sana. Es lo que voy a tratar de buscar durante el año, poder competir sin lesiones. Pero sí me siento bien y preparada. He hecho algunos cambios durante estos meses en cuanto a mi juego.

Publicidad

P- ¿Qué tipo de cambios has introducido en tu juego? Recuerdo que eras una tenista que variaba mucho el juego ¿Qué le has añadido a ese perfil?

R- Siento que ahora estoy intentando ser un poco más agresiva para poder seguir usando esas variantes. Viste que muchas veces con solo variantes es complicado jugar, sobre todo con jugadores grandes que pegan fuerte. Estoy trabajando en ser un poco más agresiva, tomar un poco más la iniciativa o cambiar primero la dirección.

Publicidad

P- ¿No te da la sensación un poco que las condiciones de hoy en día, con las bolas que enseguida se abren, en pista dura, favorece a las jugadoras que simplemente pegan fuerte?

R- Sí, yo creo que sí, es que cancha rápida se siente como hielo, entonces para los jugadores que sacan bien o que son más grandes es más fácil

P-¿Tú prefieres jugar en tierra?

R- Ahorita, como te dije, me siento muy bien en dura. La mayor parte del año se juega en cancha rápida, así que tengo que acostumbrarme, pero si tengo que escoger, pues yo creería que en tierra me siento mejor.

Publicidad

P- No sé si a ti te gustaba cuando estaba jugando todavía Ashleigh Barty, en el sentido ese de variedad, de estilo, de clase, y si la echas de menos un poco en cuanto a ese aspecto del juego, porque era un poco la antítesis de las otras, ¿no crees?

R- A mí en lo personal me encantaba Barty. Su juego era algo que siempre quise, seguir por ese camino. Tenía unas variantes de locos, mucha mano, mucha clase para jugar, y eso era muy bonito y justo se retiró el año que empecé. Eso fue muy triste porque mi ilusión era poder competir contra ella. Yo creo que siempre es bueno tener a alguien así, alguien diferente en el circuito.

Camila Osorio en México. Jam Media/Getty Images

Publicidad

P- ¿Cuál es tu base ahora? ¿Dónde entrenas? ¿Con quién? Cuéntanos un poco del equipo.

R- He vuelto a mi casa ahora mismo, en Colombia, y estoy entrenando con unos argentinos. Uno de ellos es Ayrton Rodríguez. Estoy viajando con Ricardo Sánchez a algunos torneos, él es español. Estoy entrenando ahora en mi casa, en Cúcuta, porque sí, me siento bien allá, me gusta regresar a mi casa, después de tantos torneos y tantas semanas lejos, me gusta volver a mi hogar.

P- ¿Cómo han sido todos estos años de pelea para establecerte en el circuito?

R- Pues imagínate, es duro. Saber de dónde vengo, todo lo que he trabajado, todas las cosas que he hecho para poder estar acá. Ahora que estoy acá, yo lo disfruto y por eso lo vivo con tanta pasión y con tanta alegría. Es mucho trabajo y mucha disciplina. También trato de motivarme todos los días para ser mejor, por esos sueños y por esas metas que me propuse desde que empecé a jugar al tenis.

Publicidad

P- ¿En tu país cómo se ha vivido tu evolución? ¿Estás contenta con el seguimiento que has tenido?

R- Sí, yo sí creo que en Colombia, gracias a Dios, he tenido mucho respaldo y eso ha sido muy bonito. Algo que también he notado es que cuando yo empecé a jugar al tenis, hace ya algunos años, no había muchas niñas jugando al tenis. Ahora, cuando voy al complejo de tenis o al club de las canchas donde juego hay cientos de niñas jugando al tenis, y eso es hermoso. Sentir que he sembrado una semillita a una niña o una ilusión para jugar al tenis es una victoria para mí.

Publicidad

P- ¿Qué supone el apoyo de tu país tan lejos de tu tierra natal?

R- Es hermoso, es algo muy motivante. Por eso digo lo de volver a mi casa. Volver a mi hogar me hace sentir tranquila. Imagínate ahora estar a miles de kilómetros lejos de tu casa y sentir el apoyo, sentir el cariño, que no estás sola. Es muy importante y gratificante.