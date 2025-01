Camila Osorio vs Maria Sakkari, EN VIVO: hora y dónde ver el partido del Abierto de Australia

Ya está en marcha el primer Grand Slam del año en el tenis mundial, con el Abierto de Australia y la única colombiana presente es la cucuteña Camila Osorio , quien en este 2025 buscará conseguir buenos resultados. El primer gran reto de la raqueta número uno de nuestro país, debutará este lunes 13 de enero en territorio oceánico.

La rival que tendrá al frente Osorio Serrano será la griega Maria Sakkari, actualmente está en la posición número 30 del ranking WTA, aunque ha llegado a estar entre las 10 primeras.

Hora y dónde ver el partido del Abierto de Australia

Partido: Camila Osorio vs Maria Sakkari

Fecha: 13 de enero

Hora: 7:00 p.m.

Competencia: Abierto de Australia

Transmisión: Star +

Camila Osorio viene de participar en el Torneo de Hobart, donde llegó hasta segunda ronda tras perder frente a la rusa Veronika Kudermétova, con parciales 6-4 y 6-1. En su debut en esta competencia, la nortesantandereana había vencido a la china Yue Yuan, por 6-2 y 6-3.

Publicidad

La cucuteña de 23 años disputará, por cuarta vez consecutiva, el cuadro principal del Abierto de Australia y en este 2025 espera mejorar el registro que consiguió en el 2023, cuando llegó hasta la segunda ronda. En la reciente edición se despidió en su debut, tras caer frente a la alemana Tatjana Maria, a quien llevó hasta el tercer set.

Camila Osorio, tenista colombiana. Jam Media/Getty Images

La europea Sakkari estuvo en el Torneo Internacional de Adelaida y terminó eliminada en los octavos de final, tras caer contra la estadounidense Jessica Pegula con sets corridas. Este resultado demuestra que la mujer de 29 años, que llegó a ser número tres del mundo, no está pasando por su mejor momento y esto podría ser aprovechado por la colombiana.

Publicidad

"Es la primera vez que vengo a Australia sin ningún tipo de molestia física, lo cual me da mucha alegría. Mi objetivo es poder estar bien y poder competir estando sana. Es lo que voy a tratar de buscar durante el año, poder competir sin lesiones. Pero sí me siento bien y preparada. He hecho algunos cambios durante estos meses en cuanto a mi juego", dijo Camila Osorio, en una entrevista previa al juego.