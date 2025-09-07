Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo: duro golpe a Jannik Sinner

Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo: duro golpe a Jannik Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz no solo se quedó con el título del US Open sino que también le arrebató a Jannik Sinner el primer lugar del ranking mundial de la ATP.