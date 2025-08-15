Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Ruiz ya tiene nuevo equipo; que le dio la bienvenida por todo lo alto

Daniel Ruiz ya tiene nuevo equipo; que le dio la bienvenida por todo lo alto

Este viernes se conoció que Daniel Ruiz, hasta hace poco en Millonarios, fue anunciado como nuevo jugador de un importante club en Europa. ¡Está listo para un nuevo reto!