Daniel Ruiz ya tiene nuevo equipo; que le dio la bienvenida por todo lo alto

El mercado de transferencias en Europa sigue vigente y en dicha ventana de verano son muchos los clubes en el 'viejo continente' que le han apostado al talento colombiano. Así fue como en las últimas horas de este viernes 15 de agosto, desde el fútbol de Rusia le dieron la bienvenida a Daniel Ruiz.

El talentoso volante de 24 años dejó atrás a Millonarios para convertirse en nuevo jugador del CSKA Moscú, uno de los clubes más laureados de la nación rusa y en donde hasta hace poco militó otro 'cafetero', Jorge Carrascal, quien hoy en día milita en el balompié de Brasil luciendo los colores del Flamengo.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, el CSKA Moscú anunció a Ruiz como nuevo futbolista del plantel. El deportista bogotano tendrá su segunda experiencia en el fútbol internacional.

"Bienvenido, Daniel Ruiz", esa fue la corta frase que acompañó uno de los videos emitidos por el propio club ruso en sus plataformas digitales. En uno de esos clip, al estilo fotográfico, revelando un rollo en un cuarto oscuro que dejó finalmente una foto de Ruiz, así fue como se dio la notificación de su incorporación a la escuadra 'grande' de la ciudad de Moscú.

Acá más del comunicado del CSKA Moscú sobre Daniel Ruiz

"Nuestro club ha firmado contrato con el centrocampista colombiano a préstamo. El plazo del acuerdo está programado hasta el final de la temporada 2025/26 y prevé la revisión de la opción de compra si se cumplen ciertas condiciones. Daniel actuará con el número 19. Ruiz es transferido desde Millonarios y durante sus cuatro años en el club colombiano, jugó 196 partidos, en los que anotó 22 goles y 33 asistencias.

El futbolista de 24 años también tiene experiencia jugando para la Selección Colombia. ¡Bienvenido a casa Daniel!".

¿Cuándo juega el CSKA Moscú en la Liga de Rusia?

El próximo encuentro de los rojos y azules será este domingo 17 de agosto contra el Dinamo Moscú, a partir de las 10:00 de la mañana, en horario de Colombia. CSKA Moscú será visitante y dicho partido es válido por la quinta jornada de la Premier League de Rusia.