Emiliana Arango comenzó con pie derecho en el WTA 1.000 de Madrid; venció a Talia Gibson

La colombiana Emiliana Arango, 86 del 'ranking' mundial, logró este miércoles el pase a la segunda ronda del WTA 1.000 de Madrid al derrotar a la australiana Talia Gibson por 6-3 y 6-2, en un encuentro que tan solo tuvo una duración de una hora y 23 minutos.

Arango, de 25 años y semifinalista esta temporada en Bogotá, dominó el partido disputado en la pista Arantxa Sánchez Vicario desde el primer juego, llegando a tener un 75% de acierto en el primer servicio y contabilizando 39 puntos de recepción ganados por solo 24 de su rival.

Esta es la segunda vez que la paisa, entrenada por el ex tenista colombiano Mauricio Hadad, accede a la segunda ronda en Madrid. La primera fue en 2024, cuando fue eliminada en esa fase por la ucraniana Dayana Yastremska.

Entre tanto, el nuevo desafío que deberá de enfrentar la tenista colombiana será este viernes 24 de abril a las 4:00 AM (hora de Colombia) contra la checa Linda Nosková, quien ocupa la 13 posición en el rankigs de la WTA. El encuentro se llevará por le torneo de la Mutua Madrid Open, torneo que se disputará por la fase de onda de 64 (Segunda ronda).



Emiliana Arango, tenista colombiana. WTAGuadalajara.

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Con este triunfo, Arango reafirma su buen momento en el mundo del deporte, especialmente en el tenis, llegando asía a sumar puntos importantes parla lograr subir en la posición que ocupa actualmente según el rankig de la WTA. Con su solidez desde el fondo de la pista y su capacidad para recicbir el servicio rival fueron las claves para sentenciar el encuentro sin mayores complicaciones y sobre todo llegarlo a culminar de manera rápida.

Ahora, el reto será mayúsculo ante la joven promesa checa Linda Noskova, preclasificada en el torneo. La tenista antioqueña buscará dar la sorpresa y superar por primera vez la barrera de la segunda ronda en la Caja Mágica, apoyada en la confianza que le dejó su reciente actuación en la capital española.