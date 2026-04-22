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Gol Caracol  / Tenis  / Emiliana Arango comenzó con pie derecho en el WTA 1.000 de Madrid; venció a Talia Gibson

Emiliana Arango comenzó con pie derecho en el WTA 1.000 de Madrid; venció a Talia Gibson

Este miércoles, la colombiana Emiliana Arango debutó en el WTA 1.000 de Madrid 2026 y avanzó a la segunda ronda. Ganó en dos sets corridos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Emiliana Arango, tenista colombiana.
Emiliana Arango, tenista colombiana.
X: MéridaOpen

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