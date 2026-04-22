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Gol Caracol  / Neymar y una nueva notificación en el caso de estafa por su traspaso al Barcelona en el 2013

Neymar y una nueva notificación en el caso de estafa por su traspaso al Barcelona en el 2013

Hay noticias sobre Neymar y las presuntas irregularidades en su fichaje por el FC Barcelona hace 13 años. Acá todos los detalles de lo que pasó con el brasileño.

Por: AFP
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Neymar Santos FC
Neymar, figura del Santos FC - Foto:
Santos FC Oficial

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