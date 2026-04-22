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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3?

Este miércoles, el colombiano Egan Bernal fue de nuevo figura en la tercera jornada del Tour de los Alpes 2026 y sigue como firme candidato al título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.

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