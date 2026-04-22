¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3?

El británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se impuso con contundencia en el esprint de la tercera etapa del Tour de los Alpes, disputada entre Latsch/Laces y Arco sobre un recorrido de 174,5 kilómetros. La jornada no alteró la clasificación general, que sigue liderada por el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora).

Pidcock, nacido en Leeds y de 26 años, había finalizado segundo en la primera etapa en Innsbruck, donde fue superado por el italiano Tommaso Dati. Sin embargo, en esta ocasión logró revertir ese resultado en Arco, superando nuevamente al corredor del equipo Ukyo en un cierre marcado por la velocidad.

El doble campeón olímpico de ciclismo de montaña lanzó su ataque antes de la última curva y consiguió sostener la ventaja hasta la línea de meta, deteniendo el cronómetro en 4h25:25. Dati cruzó en la segunda posición, mientras que el colombiano Egan Bernal (Ineos) completó el podio de la etapa. La fracción, previa a la jornada de mayor exigencia, se desarrolló a un promedio de 39,4 km/h y no presentó movimientos relevantes entre los principales aspirantes al título.

Egan Bernal en la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026. Getty Images.

En la clasificación general, Pellizzari continúa al frente con una ventaja de cuatro segundos sobre el neerlandés Thymen Arensman (Ineos) y de seis frente a Bernal. Con dos etapas aún por disputarse, se anticipa una disputa directa entre el equipo del líder y la escuadra británica, que cuenta con el colombiano como uno de sus principales referentes.



Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3

1. Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – 11:13:06

2. Thymen Arensman – INEOS Grenadiers – +0:04

3. Egan Bernal – INEOS Grenadiers – +0:06

4. Mattia Gaffuri – Team Picnic PostNL – +0:06

5. Aleksandr Vlasov – Red Bull - BORA - hansgrohe – +0:10

6. Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team – +0:19

7. Jakob Omrzel – Bahrain - Victorious – +0:29

8. Chris Harper – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team – +0:29

9. Alex Tolio – Bardiani CSF 3 Sabel – +0:29

10. Domenico Pozzovivo – Solution Tech NIPPO Rali – +0:29

