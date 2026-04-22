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Gol Caracol  / A 50 días del Mundial 2026; fechas importantes, convocatorias y partidos de Selección Colombia

A 50 días del Mundial 2026; fechas importantes, convocatorias y partidos de Selección Colombia

Este 22 de abril estamos a solamente 50 días de que ruede la pelota en el Mundial 2026 en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. En Gol Caracol le contamos lo que debe saber.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Balón y logo Mundial 2026
Balón y logo Mundial 2026 - Foto:
AFP

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