A 50 días del Mundial 2026; fechas importantes, convocatorias y partidos de Selección Colombia

El Mundial 2026 está apenas a 50 días de comenzar en Estados Unidos, México y Canadá, y mientras ya acerca la fecha del inicio del certamen orbital de la FIFA en Norteamérica, en Gol Caracol le contamos algunos datos que tiene que tener en cuenta, fechas importantes y hasta un poco más sobre nuestra Selección Colombia.

De hecho, este miércoles 22 de abril también el máximo ente del fútbol mundial sacó a la venta más boletas, en lo que sería la última oportunidad para los hinchas de poder conseguir sus tiquetes de manera oficial, para asistir al evento más grande del deporte.



Lo que debe saber a 50 días del Mundial 2026

La Copa del Mundo se disputará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez con 48 selecciones -antes eran 32- por lo que muchos equipos serán debutantes en este torneo orbital. La fiesta comenzará el próximo 11 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México, con el partido entre México y Sudáfrica a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Además, habrá nuevas reglas aprobadas por la International Board (IFAB), especialmente con algunos ajustes y novedades con el VAR, saques de banda y saques de meta, sustituciones con límite de tiempo, y tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego.

ACÁ LE CONTAMOS TODAS LAS NUEVAS REGLAS PARA EL MUNDIAL 2026



Cuándo se conocen las convocatorias de los equipos del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el próximo 11 de mayo será la fecha límite para que los directores técnicos presentan una lista entre 35 y 55 jugadores, y de ahí saldrá la convocatoria definitiva de 26 futbolistas, que a pesar de algunos rumores de que se ampliaría, se informó que ese número de citados se mantendría.



Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

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Ya la fecha final para la convocatoria definitiva de los equipos se deberá oficializar el sábado 30 de mayo, a 12 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.



Fechas importantes del Mundial 2026

Inicio del Mundial: jueves 11 de junio

Final de la fase de grupos: sábado 27 de junio

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Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio

Octavos de final: del 4 de julio al 7 de julio

La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026 AFP

Cuartos de final: 9 de julio a 11 de julio

Semifinales: 14 y 15 de julio

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Fecha de la final: domingo 19 de julio



Partidos de Selección Colombia en el Mundial 2026

Fecha 1

Colombia vs Uzbekistán

Fecha: miércoles 17 de junio

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Ciudad de México

Transmisión: Gol Caracol

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Fecha 2

Colombia vs RD del Congo

Fecha: martes 23 de junio

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Guadalajara

Transmisión: Gol Caracol

Fecha 3

Colombia vs Portugal

Fecha: sábado 27 de junio

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Miami

Transmisión: Gol Caracol