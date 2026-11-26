Fin de temporada para Alexander Zverev: el N.1 del mundo y sus compañeros del equipo alemán en Copa Davis cayeron 2-1 ante Gran Bretaña en cuartos de la competición, este jueves en Bolonia.

Henry Patten (número 1 del mundo en dobles) y su compatriota Neal Skupski se impusieron por 6-2, 7-6 (8/6) en el partido decisivo ante otra pareja de especialistas en la disciplina, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Publicidad

Antes, Cameron Norrie (52º) sumó el primer punto británico al batir 6-3, 3-6, 6-2 al N.2 alemán, Jan-Lennard Struff, (39º).

Publicidad

Alexander Zverev había equilibrado la eliminatoria al imponerse por 6-3, 6-2 a Arthur Féry (32º), semifinalista sorpresa del último Wimbledon, que ya había sido frenado por el alemán sobre la hierba londinense.



El tenista Alexander Zverev AFP

Los británicos se meten así por primera vez desde 2019 en las semifinales de una competición que han ganado en diez ocasiones.

Publicidad

Se enfrentarán el sábado en semifinales a Austria o a España, que parte como favorita de la fase final de ocho equipos con el número 3 mundial Carlos Alcaraz y el joven Rafael Jódar (10º del mundo a los 20 años) en sus filas.

La primera semifinal enfrentará el viernes a la República Checa con Italia, tricampeona defensora del título en la Copa Davis.