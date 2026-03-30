Hora y dónde ver por Ditu el debut de Camila Osorio y Emiliana Arango, en Copa Colsanitas

La programación del martes 31 de marzo en la Copa Colsanitas Colsubsidio 2026 tendrá como gran atractivo los estrenos de las tenistas colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango, principales cartas locales en el torneo que tiene como sede las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá.

La primera en ver acción será Camila Osorio, actual bicampeona, quien sobre las 12:00 p.m. en la cancha central enfrentará a la estadounidense Caroline Dolehide, siendo el tercer enfrentamiento entre ambas, con un saldo de un triunfo por bando. El primer antecedente fue en el W60 Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos) en 2019, con victoria para la americana por 6-1, 4-3 y retiro; dos años más tarde se vieron las caras en la segunda ronda del W25 Boca Ratón, Florida (Estados Unidos) y allí la nacida en Cúcuta se impuso por 6-3 y 7-6(5). El juego será transmitido exclusivamente por Ditu, la plataforma de Caracol Televisión.

Camila Osorio, tenista colombiana, ganó en primera ronda del Miami Open 2026 AFP

Después será el turno de Emiliana Arango, oponente de la argentina María Carle, con quien registra cuatro enfrentamientos con dos victorias para cada una. La albiceleste triunfó en los dos primeros partidos en los años 2021 y 2024, respectivamente, al vencerla en los cuartos de final del W25 Fort Worth, Texas (Estados Unidos) por 1-6, 6-0 y 7-5; luego la superó en la primera ronda del cuadro clasificatorio del WTA 1000 Roma (Italia) con marcador de 6-3 y 7-5. Después llegó el turno para Arango, quien en un torneo emparejó el head to head, ya que le ganó en la final del cuadro clasificatorio del WTA 500 Mérida (México) en 2025 por 6-2, 5-7 y 6-2; después, Carle ingresó como lucky loser y se midieron en primera ronda, siendo 6-2 y 6-3 el marcador final. Al igual que el duelo de Osorio, este partido también contará con la transmisión de Ditu.



Emiliana Arango, tenista colombiana. X: MéridaOpen

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En el último partido de la jornada, no antes de las 6:00 p.m., la checa Marie Bouzkova, situada en la 26ª casilla del ranking WTA, enfrentará a la mexicana Ana Sofía Sánchez, tenista proveniente del cuadro clasificatorio. La única vez en que se vieron las caras fue en la primera ronda del WTA 250 Acapulco (México) 2018 con triunfo para la europea por 6-1 y 6-2.



Calendario Copa Colsanitas 2025 - Martes 31 de marzo