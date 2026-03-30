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Gol Caracol  / Tenis  / Hora y dónde ver por Ditu el debut de Camila Osorio y Emiliana Arango, en Copa Colsanitas

Hora y dónde ver por Ditu el debut de Camila Osorio y Emiliana Arango, en Copa Colsanitas

Este martes, las tenistas colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango se estrenarán la Copa Colsanitas 2026. ¡No se pierda lo mejor del tenis y agéndese!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Camila Osorio, tenista colombiano, clasificó a tercera ronda del Indian Wells 2026
Camila Osorio, tenista colombiano, clasificó a tercera ronda del Indian Wells 2026
Getty Images

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