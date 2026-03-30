Convocados de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de 2026

La Selección Colombia Sub-17 ya definió su nómina para el Sudamericano de la categoría. El técnico Fredy Hurtado entregó la lista oficial de 23 jugadores que representarán al país en el torneo que se disputará en Paraguay.
El equipo nacional tiene previsto viajar este martes 31 de marzo y afrontará la fase de grupos en el estadio CARFEM, ubicado en Ypané, una de las sedes del certamen continental.
Colombia llega a esta competencia tras completar un ciclo de preparación que inició el pasado 18 de marzo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla.
Como parte de su preparación, el equipo disputó dos encuentros de fogueo ante Brasil y Venezuela, en los que dejó un balance de una victoria, una derrota y dos empates, sumando minutos de competencia clave antes del inicio del campeonato.
Calendario de la Selección Colombia en la fase de grupos del Sudamericano Sub-17
Primera fecha
- Fecha: Domingo 5 de abril
- Partido: Colombia vs Ecuador
- Hora: 3:00 PM (Hora Col)
- Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Segunda fecha
- Fecha: Martes 7 de abril
- Partido: Colombia vs Chile
- Hora: 6:00 PM (Hora Col)
- Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Tercera fecha
- Fecha: Jueves 9 de abril
- Partido: Colombia vs Uruguay
- Hora: 3:00 PM (Hora Col)
- Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Cuarta fecha
- Fecha: Domingo 12 de abril
- Partido: Colombia vs Paraguay
- Hora: 6:00 PM (Hora Col)
- Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Convocados de la Selección Colombia al Sudamericano Sub-17
- Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
- Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
- Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
- Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
- Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza
- Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
- John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira
- Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
- Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
- Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
- Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
- Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
- Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
- Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
- Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
- Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp
- Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
- Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
- Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C
- Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
- Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif
- Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C