Convocados de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de 2026

La Selección Colombia Sub-17 ya definió su nómina para el Sudamericano de la categoría. El técnico Fredy Hurtado entregó la lista oficial de 23 jugadores que representarán al país en el torneo que se disputará en Paraguay.

El equipo nacional tiene previsto viajar este martes 31 de marzo y afrontará la fase de grupos en el estadio CARFEM, ubicado en Ypané, una de las sedes del certamen continental.

Colombia llega a esta competencia tras completar un ciclo de preparación que inició el pasado 18 de marzo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla.

Como parte de su preparación, el equipo disputó dos encuentros de fogueo ante Brasil y Venezuela, en los que dejó un balance de una victoria, una derrota y dos empates, sumando minutos de competencia clave antes del inicio del campeonato.



Calendario de la Selección Colombia en la fase de grupos del Sudamericano Sub-17

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Primera fecha



Fecha: Domingo 5 de abril

Partido: Colombia vs Ecuador

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Segunda fecha



Fecha: Martes 7 de abril

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Tercera fecha



Fecha: Jueves 9 de abril

Partido: Colombia vs Uruguay

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Cuarta fecha



Fecha: Domingo 12 de abril

Partido: Colombia vs Paraguay

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Convocados de la Selección Colombia al Sudamericano Sub-17

