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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocados de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de 2026

Convocados de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de 2026

Este lunes, la Federación Colombiana de Fútbol reveló el listado de 23 jugadores elegidos por el DT Fredy Hurtado para disputar el Sudamericano Sub-17, en territorio guaraní.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Selección Colombia Sub-17.
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FCF.

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