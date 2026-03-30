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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Néyser Villarreal y otras dos figuras colombianas, entre los mejores jugadores Sub-21 del mundo

Néyser Villarreal y otras dos figuras colombianas, entre los mejores jugadores Sub-21 del mundo

Néyser Villarreal destaca en el ranking de un prestigioso estudio sobre los mejores Sub-21 del mundo, en una lista en la que también aparecen otros dos futbolistas colombianos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Néyser Villarreal Cruzeiro
Néyser Villarreal en acción con el Cruzeiro - Foto:
Cruzeiro Oficial

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