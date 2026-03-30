Néyser Villarreal y otras dos figuras colombianas, entre los mejores jugadores Sub-21 del mundo

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El talento joven colombiano vuelve a destacarse en la élite internacional. El más reciente informe del CIES Football Observatory, que elaboró un ranking con los 10 mejores mediocampistas Sub-21 del mundo según su rendimiento en el último año, incluyó a tres futbolistas colombianos: Halam Loboa (Independiente Medellín), Juan Rengifo (Atlético Nacional) y Néyser Villarreal (Cruzeiro).
La presencia de estos tres jugadores en el listado confirma el buen momento de las divisiones menores del país y el impacto que ya están teniendo en sus respectivos clubes. Cada uno, desde su contexto, ha logrado consolidarse y sumar minutos importantes que respaldan su aparición en este escalafón internacional.
Top U2⃣1⃣ midfielders in #SouthAmerica 🌎 as per #CIES score powered by @impect_official, past year— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 30, 2026
🥇 #MiltonDelgado 🇦🇷 20.8 ys
🥈 #AgustinMedina 🇦🇷 19.4 ys
🥉 #HalamLoboa 🇨🇴 19.9 ys#Amaro 🇺🇾 #Rengifo 🇨🇴 #Wisdon 🇵🇪 #Lerma 🇪🇨 (👶) #Andrada 🇦🇷 #Villarreal 🇨🇴 #Millan 🇨🇱 pic.twitter.com/au46L0qEYA
En el caso de Juan Rengifo, volante de Atlético Nacional, registra una destacada regularidad con 35 partidos disputados y una importante contribución ofensiva con 8 goles y 5 asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol colombiano.
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Por su parte, Halam Loboa, de Independiente Medellín, también ha tenido protagonismo. El joven suma 39 partidos jugados, con presencia constante en el equipo profesional y un aporte de 1 gol y 5 asistencias, destacándose más por su equilibrio y despliegue en el mediocampo.
Entretanto, Néyser Villarreal, actualmente en Cruzeiro, ha tenido participación tanto en su club brasileño como en su paso por Millonarios. En total, acumula 34 partidos, con 2 goles y 3 asistencias, evidenciando su progresión en un entorno más competitivo como el Brasileirao.
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El ranking del CIES es liderado por Milton Delgado (Boca Juniors, Argentina), seguido por Agustín Medina (Lanús, Argentina) y el propio Halam Loboa, quien ocupa el tercer lugar. Completan el top-10 Mauricio Amaro (Defensor SC, Uruguay), Juan Rengifo (Atlético Nacional, Colombia), Ian Wisdom (Sporting Cristal, Perú), Justin Lerma (Independiente del Valle, Ecuador), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield, Argentina), Néyser Villarreal (Cruzeiro, Brasil) y Giovanni Millán (Independiente, Argentina).
Este reconocimiento no solo resalta el presente de estos futbolistas, sino que también proyecta a Colombia como un semillero clave de talento joven en el panorama internacional, con jugadores que empiezan a llamar la atención más allá de sus ligas locales.