Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La fórmula para que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero brillen en la Selección Colombia

La fórmula para que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero brillen en la Selección Colombia

Experimentado entrenador colombiano compartió sus conceptos y dejó en claro cuál debe ser el mensaje para que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero sean protagonistas con la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
Comparta en:
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad