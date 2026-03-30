La fórmula para que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero brillen en la Selección Colombia

La Selección Colombia sufrió dos golpes en la fecha FIFA, tras perder 2-1 con Croacia y 3-1 con Francia, en juegos de preparación para lo que será el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no pudieron hacerle frente a unos jugadores con experiencia y que tienen el palmarés de ser campeones y subcampeones mundiales.

Más allá del marcador, el cual fue negativo, estos encuentros sirven para medir el nivel y sobre todo el presente de los convocados. Justamente a partir de ese análisis, surgieron varias críticas a los futbolistas, especialmente a James Rodríguez. El volante arribó a la 'tricolor' con apenas 39 minutos de juego en lo que va del 2026 y eso se notó en la cancha por la falta de ritmo.

Al cucuteño siempre se le ha destacado su calidad y su generación de jugadas ofensivas, sin embargo, a la hora de defender su aporte no es igual de trascendental y por eso un experimentado DT de nuestro país dejó en claro cuál debe ser la fórmula para que tanto James como Juan Fernando Quintero, su recambio, rindan de manera óptima.

Se trata de Juan Carlos Osorio, quien hasta hace poco dirigió al Remo, de Brasil. "Lo que tiene que definir Colombia es si nuestro número 10, que todos sabemos que son dos: James Rodríguez o Juan Fernando Quintero; donde va jugar en ese 4-4-2. Nuestra mayor fortaleza en ataque son las transiciones de defensa-ataque como ocurre en nuestra liga en Colombia. Lo mejor es replegarnos en esos 30 metros y a partir de ahí definir si James o Juan Fernando será media punta detrás del nueve o va jugar con perfil cambiado. Por qué si van a jugar con perfil cambiado como pasó hoy contra Francia, Lucas Hernández interiorizando, nadie lo va a perseguir, y si por el contrario van a jugar detrás del nueve entonces el volante central del rival va a vincular el juego a su disposición. Hay que tomar una decisión para poder organizar el resto del equipo y decirle a ellos cuando tengamos el balón ustedes son los que nos van a generar las grandes oportunidades de gol y cuando no tengamos el balón limítese a una función: tome un jugador y ese es el suyo", dijo en charla con el programa 'Gente, Pasión y Fútbol'.



Cuál debe ser la función del número 10 de la selección, esté quien esté? Así lo ve el mister JC Osorio. Aprendamos del juego con Gente Pasión y Fútbol.



Programa completo en youtube pic.twitter.com/yH8cxGpTxk — Gente Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) March 30, 2026

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Lo cierto es que Colombia deberá apretar tuercas, darle vuelta a la página y pensar en lo que serán los próximos duelos de preparación, los cuales serán contra Costa Rica y Jordania.