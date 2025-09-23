Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Rafael Nadal publicó un "mensaje de alerta" que preocupó a todos: "tengan cuidado"

Rafael Nadal publicó un "mensaje de alerta" que preocupó a todos: "tengan cuidado"

A través de sus redes sociales oficiales, el extenista español, Rafael Nadal, escribió un "mensaje poco habitual en mí, pero que esta vez es necesario".

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Rafael Nadal, extenista español y considerado como uno de los mejores en la historia, en rueda de prensa
Rafael Nadal, extenista español y considerado como uno de los mejores en la historia, en rueda de prensa
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad