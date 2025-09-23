Rafael Nadal publicó un "mensaje de alerta" que preocupó a todos: "tengan cuidado"

Rafael Nadal advirtió este martes de la publicación en algunas plataformas de vídeos falsos en los que aparece una figura que imita su imagen y su voz, en los que se le atribuyen consejos o propuestas de inversión que no ha realizado.

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes", publicó Rafael Nadal en sus redes sociales.

El extenista explicó que, junto a su equipo, ha detectado que "circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial", en los que aparece una figura que imita su imagen y su voz.

"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario", añadió.

Anuncio de última hora de 'Nole'

El antiguo N.1 del mundo, Novak Djokovic, cuyo último partido oficial data de comienzos de septiembre, disputará el Masters 1000 de Shanghái, previsto del 1 al 12 de octubre, anunciaron este martes los organizadores del torneo.

"¡Está de vuelta! Nuestro cuádruple campeón regresa a Shanghái este año", escribieron los organizadores en la red social X, acompañando su publicación de un video del serbio de 38 años.

Ganador de 24 títulos del Grand Slam, Djokovic no disputa un partido oficial desde su derrota en semifinales del US Open, a comienzos de septiembre en Nueva York.

Después de esa eliminación ante el actual N.1 del mundo, Carlos Alcaraz (que entonces era segundo en ranking ATP), 'Nole' no dio apenas pistas sobre sus siguientes pasos en el calendario.

En 2025 ha disputado una cifra muy inferior de torneos respecto a los años precedentes.

Solo se comprometió a disputar el ATP 250 de Atenas (2-8 noviembre).

Su participación en el Masters 1.000 de París (27 octubre-2 noviembre) o en las Finales ATP en Turín (9-16 noviembre), no está confirmada por el momento.

Djokovic conquistó el torneo de Shanghái, en 2012, 2013, 2015 y 2018, y podría enfrentarse en la urbe china con Carlos Alcaraz o con Jannik Sinner.