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Gol Caracol  / Tensión en el Pascual Guerrero; pelea entre hinchas del América en juego contra Alianza Atlético

Tensión en el Pascual Guerrero; pelea entre hinchas del América en juego contra Alianza Atlético

Minutos antes de iniciar el partido por Copa Sudamericana, hinchas del América de Cali se enfrentaron en las tribunas del estadio Pascual Guerrero. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Hinchas del América se pelearon en las tribunas.
Hinchas del América se pelearon en las tribunas.
Archivo.

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