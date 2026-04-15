Tensión en el Pascual Guerrero; pelea entre hinchas del América en juego contra Alianza Atlético

América de Cali se enfrentó a Alianza Atlético por la segunda jornada de la Copa Sudamericana 2026, en un partido que tuvo momentos de tensión antes de que rodara la pelota en el estadio Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca.

El portal 'El País' de Cali compartió en redes sociales un video en el cual se evidencia un fuerte tropel entre los mismos aficionados del conjunto escarlata en el sector de la tribuna sur. En las imágenes se logra apreciar a varios de ellos lanzando patadas y puños.

Hasta el momento no hay mayores detalles de lo ocurrido. Además, no se evidenció en el video presencia de miembros de la Policía en el momento en el que ocurrieron los hechos.