¿Por qué Dayro Moreno es tan querido en Once Caldas?: una bella hincha del blanco responde

Uno de los grandes protagonistas de la Liga Betplay 2024 esDayro Moreno,figura y goleador de Once Caldas, quien recientemente se convirtió en el máximo artillero histórico del fútbol profesional colombiano, al haber llegado a 225 tantos y superar así al colombo-argentino Sergio Galván Rey. Y en la programación de la fecha 15 de la Liga, este viernes 5 de abril, el blanco de Manizales se enfrentará con Tolima, en un partido interesante, con dos equipos protagonistas. El vinotinto y oro, de la mano del técnico David González, es primero con 29 puntos, y Once es quinto, con 25 unidades.

En las horas previas a tan importante partido, en Gol Caracol hablamos con una bella y ferviente hincha del Once Caldas que destacó las cualidades por las que Moreno Galindo es un ídolo y especialmente querido y admirado por los seguidores del conjunto que dirige Hernán Darío Herrera.

Así María Camila Rodríguez, de 22 años y estudiante de odontología, dejó unas sentidas palabras inicialmente sobre el experimentado futbolista tolimense. "Yo a Dayro lo veo como una persona que sabe luchar por sus sueños, es una persona que a pesar de las especulaciones de la gente no se lo toma personal y simplemente sigue luchando por sus sueños y sus méritos propios. Él siendo de un lugar diferente a Manizales, llegar y acloparse a la ciudad y ganarse el amor todos los hinchas; volver después de pasar por diferentes clubes consagrarse como el máximo goleador del FPC es de mucho valor para nosotros los seguidores. Dayro es una figura del Once Caldas, estuvo presente en el triunfo de la Copa Libertadores, es un excelente jugador", dijo la ferviente seguidora del blanco blanco.

María Camila Rodríguez, hincha de Once Caldas.

Para María Camila, cuya familia también es seguidora del Once, fue algo especial la forma en que Dayro se sumó hace un par de semanas a la barra del equipo para alentar en el partido frente a Bogotá, por la Copa Betplay de nuestro país.

"Eso fue increíble. Ese día yo también estaba en el estadio y todos comenzaron a decir que miráramos que allá estaba Dayro y no lo podíamos creer. Eso fue una locura, él es un jugador que siente los colores de la camiseta, juega como un hincha más y por eso ha ganado el amor acá", agregó Rodríguez.

María Camila Rodríguez, hincha del Once Caldas.

La estudiante de odontología, que es muy activa en redes sociales compartiendo fotos y momentos en el estadio Palogrande, también destacó lo que más le gusta del equipo de su ciudad. "Del Once Caldas me gusta la historia que tiene y más allá de todo, ha servido para ser unión familiar, es un ambiente en el que me puedo reunir con mis papás, mis amigos y siempre lo vamos a disfrutar. Me gusta el esfuerzo y el esmero que ponen tanto lo jugadores, como el cuerpo técnico, para sacar el nombre del Once Caldas adelante".