Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Cada vez que nos reunimos con la Selección Colombia parece que volviéramos a ser niños"

"Cada vez que nos reunimos con la Selección Colombia parece que volviéramos a ser niños"

En la Selección Colombia que se prepara en Bogotá para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se vive una unión que salta a la vista y que es positiva para Néstor Lorenzo.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 29 de may, 2026
Comparta en:
Johan Mojica, lateral de la Selección Colombia.
Johan Mojica, lateral de la Selección Colombia.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia sigue concentrada en la ciudad de Bogotá y no para en sus entrenamientos pensando en lo que será el partido del lunes 1 de junio frente a Costa Rica, en el estadio El Campín. En la previa de ese duelo contra los 'ticos', en el estadio de Techo se propició un espacio para la atención de un par de figuras a los periodistas.

Uno de los que habló fue Johan Mojica, quien llegó procedente del Mallorca, de España, y que en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tendrá su segunda participación en el certamen orbital, como quiera que estuvo en Rusia 2018.

Sepp Kuss, ciclista estadounidense del Team Visma Lease a Bike, ganó la etapa reina del Giro de Italia 2026
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Sepp Kuss en la etapa 19 del Giro de Italia 2026

Trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana.
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva el sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana: así quedaron establecidos los cruces

¿Cómo se siente disputando el segundo Mundial de su carrera?
"Muy feliz. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar nuevamente en un Mundial, después de tantos años, y llegar en las mejores condiciones. Cada vez que nos reunimos con la Selección parece que volviéramos a ser niños, porque disfrutamos mucho estar juntos. Además, siempre nos sentimos muy bien acogidos por todas las personas de la Federación".

¿Cómo está la banda izquierda de la Selección?
"Para nosotros es un verdadero placer estar en esa zona del campo. Disfrutamos mucho esa posición, sabiendo también la responsabilidad y lo exigente que es. Además, hemos aprendido mucho viendo la experiencia y el trabajo que han hecho otros compañeros. Muy feliz de poder competir sanamente dentro de la Selección. Al final, la competencia también es con uno mismo, buscando siempre mejorar".

Johan Mojica
Johan Mojica; jugador de la Selección Colombia
AFP

Publicidad

¿Ya hacen análisis de los rivales en el Mundial?
"Nosotros, como jugadores de la Selección, tenemos que estar preparados para cualquier rival. El cuerpo técnico viene haciendo un gran trabajo en ese aspecto y, a medida que van llegando los compañeros, se sigue fortaleciendo toda la preparación. Lo importante es continuar trabajando y llegar de la mejor manera".

¿Qué enseñanza dejó la Copa América pensando en el Mundial?
"La Copa América fue algo muy positivo para nosotros. Obviamente hay detalles que debemos corregir y aspectos en los que tenemos que mejorar. Sabemos que una Copa del Mundo es completamente diferente, pero tampoco podemos minimizar lo que hicimos en Copa América. Tenemos que tomarlo como experiencia y mantenernos enfocados en cada detalle".

Santiago Arias, lateral de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Santiago Arias y la ilusión de jugar un nuevo Mundial con Selección Colombia; "una alegría inmensa"

PSG vs Inter de Milán: Final de Champions League
Gol Caracol

PSG vs Arsenal: hora y dónde ver EN VIVO por TV, la gran final de Champions League

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Johan Mojica

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad