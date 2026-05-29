"Cada vez que nos reunimos con la Selección Colombia parece que volviéramos a ser niños"

La Selección Colombia sigue concentrada en la ciudad de Bogotá y no para en sus entrenamientos pensando en lo que será el partido del lunes 1 de junio frente a Costa Rica, en el estadio El Campín. En la previa de ese duelo contra los 'ticos', en el estadio de Techo se propició un espacio para la atención de un par de figuras a los periodistas.

Uno de los que habló fue Johan Mojica, quien llegó procedente del Mallorca, de España, y que en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tendrá su segunda participación en el certamen orbital, como quiera que estuvo en Rusia 2018.

¿Cómo se siente disputando el segundo Mundial de su carrera?

"Muy feliz. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar nuevamente en un Mundial, después de tantos años, y llegar en las mejores condiciones. Cada vez que nos reunimos con la Selección parece que volviéramos a ser niños, porque disfrutamos mucho estar juntos. Además, siempre nos sentimos muy bien acogidos por todas las personas de la Federación".

¿Cómo está la banda izquierda de la Selección?

"Para nosotros es un verdadero placer estar en esa zona del campo. Disfrutamos mucho esa posición, sabiendo también la responsabilidad y lo exigente que es. Además, hemos aprendido mucho viendo la experiencia y el trabajo que han hecho otros compañeros. Muy feliz de poder competir sanamente dentro de la Selección. Al final, la competencia también es con uno mismo, buscando siempre mejorar".



Johan Mojica; jugador de la Selección Colombia AFP

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¿Ya hacen análisis de los rivales en el Mundial?

"Nosotros, como jugadores de la Selección, tenemos que estar preparados para cualquier rival. El cuerpo técnico viene haciendo un gran trabajo en ese aspecto y, a medida que van llegando los compañeros, se sigue fortaleciendo toda la preparación. Lo importante es continuar trabajando y llegar de la mejor manera".

¿Qué enseñanza dejó la Copa América pensando en el Mundial?

"La Copa América fue algo muy positivo para nosotros. Obviamente hay detalles que debemos corregir y aspectos en los que tenemos que mejorar. Sabemos que una Copa del Mundo es completamente diferente, pero tampoco podemos minimizar lo que hicimos en Copa América. Tenemos que tomarlo como experiencia y mantenernos enfocados en cada detalle".