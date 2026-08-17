Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Libertadores

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, marca el regreso del fútbol a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió al país y dejó, hasta el momento, 287 fallecidos, más de 4.000 heridos y más de un centenar de desaparecidos.

El partido se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, donde el sismo causó afectaciones en edificios, pero no dejó muertos ni heridos.

El presente del 'pijao'

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El Deportes Tolima convocó a sus aficionados a llevar alimentos, agua, elementos de higiene personal y otros objetos para entregar a los damnificados por el terremoto.



Deportes Tolima recibe a Independiente de Valle por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores. Foto: AFP

En términos deportivos, el equipo colombiano lleva 10 días sin jugar, pero venía en una buena racha, pues de los seis partidos que ha disputado este semestre ganó cuatro y perdió dos.

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Así llega Independiente del Valle:

Se espera que ante el Independiente del Valle, el equipo de Ibagué utilice a todos sus titulares habituales, como el arquero mexicano Miguel Ortega; el central venezolano Yordan Osorio, el centrocampista Sebastián Guzmán, el creativo Luis Sánchez y el delantero Jorge Cabezas Hurtado, quien ha sido la revelación al inicio de la temporada.

El equipo ecuatoriano, por su parte, viene en una racha de 13 victorias en todas las competencias, que espera alargar en Ibagué para acercarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El club dirigido por el uruguayo Joaquín Papa viene de vencer 3-2 al Delfín y lidera la liga ecuatoriana con 64 puntos, 13 más que el Macará que es segundo con 41 unidades.

Aldair Quintana en la formación de Independiente del Valle vs. Rosario Central. Foto: AFP

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Ante los 'pijaos' se espera que el estratega charrúa alinee al golero colombiano Aldair Quintana; al central uruguayo Juan Viacava, al centrocampista ecuatoriano Jordy Alcívar y al atacante paraguayo Carlos González, quien ya suma seis goles en esta edición de la Copa Libertadores.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos al vencedor de la llave entre Flamengo y Cruzeiro, que va 1-1 tras el partido de ida disputado la semana pasada.

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Alineaciones probables:

Deportes Tolima: Miguel Ortega; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Yordan Osorio, Junior Hernández; Homer Martínez, Sebastián Guzmán, Luis Sánchez, Kelvin Flórez; Adrián Parra y Jorge Cabezas Hurtado.

Entrenador: Sebastián Oliveros.

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Andy Velasco, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana, Ronald Briones; Aron Rodríguez, Emerson Pata y Carlos González.

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Entrenador: Joaquín Papa.

Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Libertadores

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