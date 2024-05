Toni Kroos y la 'fotaza' que le da la 'vuelta al mundo': quedará para la eternidad

Toni Kroos extendió su presencia en el césped del estadio Santiago Bernabéu más de una hora y media tras no poder contener la emoción en su despedida, y sus últimos momentos fueron realizando una sesión de fotos con los 22 títulos que ha ganado en diez años en el Real Madrid.

Colocados en dos filas los 22 trofeos, que pueden ser 23 si el Real Madrid derrota al Borussia Dortmund en la final de la Champions League, de Wembley, Kroos dio un salto para subirse a la peana y posar con un gesto al estilo celebración de Jude Bellingham.

Antes, Kroos posó con su mujer y sus tres hijos, con numerosos familiares venidos de Alemania para su último día en el Bernabéu y con amigos hasta que llegó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Con gestos de cariño entre ambos posaron juntos con los títulos de una década inolvidable para el madridismo. También con sus hijos junto al máximo mandatario del club madridista.

Durante más de quince minutos Kroos posó con los trofeos que colocó el Real Madrid como broche a un sentido homenaje.

El centrocampista alemán se fotografió con personal del club y compartió unos minutos especiales con el futbolista junto al que ha hecho historia, el croata Luka Modric. Juntos posaron con sus éxitos y dialogaron en el césped donde han dejado tantos momentos para el recuerdo del club blanco.

Aquí la foto de Toni Kroos posando con los trofeos que ha ganado con Real Madrid:

¿Qué dijo Kroos en su despedida del Real Madrid?

"No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido años inolvidables", afirmó el volante alemán para los medios oficiales del club español.

Toni Kroos junto con sus hijos en su despedida del Santiago Bernabéu. JAVIER SORIANO/AFP