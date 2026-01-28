Síguenos en:
Tragedia en Europa League; hinchas fallecieron en duro accidente camino al estadio

En Rumania, un mini bus chocó de frente contra un camión, dejando como saldo a siete hinchas fallecidos de un reconocido equipo. ¡Hay VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 28 de ene, 2026
Hinchas del PAOK Salónica están de luto.
Hinchas del PAOK Salónica están de luto.
AFP.

