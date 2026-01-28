Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, con un pie afuera del Fenerbahçe; "varios clubes europeos han consultado por él"

Jhon Durán, con un pie afuera del Fenerbahçe; "varios clubes europeos han consultado por él"

El delantero colombiano Jhon Durán no convence del todo en el conjunto turco y algunos equipos están interesados y habrían preguntado a Al Nassr, por sus condiciones contractuales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en partido de la Europa League
AFP

