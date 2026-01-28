Jhon Durán, con un pie afuera del Fenerbahçe; "varios clubes europeos han consultado por él"

Las competencias en Europa van a toda marcha, pero lo que no se detienen son los rumores de fichajes, puesto que la ventana de transferencias no se ha cerrado en incluso se habla desde ya de algunos movimientos de cara al mercado invernal en pleno Mundial de 2026. Uno de los jugadores más sonados es el colombiano Jhon Durán, quien actualmente milita en el Fenerbahçe de Turquía, pero en condición de préstamo desde Al Nassr de Arabia Saudita.

En las últimas horas, uno de los periodistas especialistas en transferencias reveló que el jugador de 22 años es uno de los más apetecidos y su futuro podría estar en juego muy pronto. "Varios clubes europeos han mostrado interés en Jhon Durán en los últimos días como posible fichaje de última hora", fue la información que reveló el italiano Fabrizio Romano.

Si bien no mencionó nombres en concreto, el comunicador recalcó que todo están en manos del conjunto turco, ya que tiene dos caminos: interrumpir el préstamo o ejercer la opción de compra que tiene sobre la mesa por parte de la escuadra saudí. "La decisión depende del Fenerbahçe y de Durán, pero los clubes están interesados y ya están haciendo consultas esta semana", agregó Romano.

Lo cierto es que la actualidad de Durán no es la mejor, ya que si bien está recibiendo minutos de juego por parte del DT Domenico Tedesco, no ha logrado marcar mayor diferencia, tal como lo hizo en su momento con Aston Villa y Al Nassr. Cinco goles y una asistencia son sus registros en 19 encuentros con el equipo amarillo y azul. Al 'cafetero' lo han puesto a alternar o incluso hacer doble nueve con el brasileño Anderson Talisca.



Desde el torno de Durán, el principal objetivo sería volver a ser protagonista para ser tenido en cuenta en la convocatoria de Néstor Lorenzo para disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia. Su cupo no está garantizado gracias al nivel de algunos delanteros como Luis Javier Suárez, Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba. Además, los antecedentes del antioqueño con la 'tricolor', puesto que fue desconvocado por un malestar en la espalda, pero se rumoró que hubo un fuerte encontronazo en el camerino con el DT argentino y varios compañeros.