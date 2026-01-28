Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / A Novak Djokovic lo persigue la suerte; Musetti le daba una paliza, pero se retiró por lesión

A Novak Djokovic lo persigue la suerte; Musetti le daba una paliza, pero se retiró por lesión

El serbio logró su pase a semifinales del Abierto de Australia 2026, tras el retiro de Lorenzo Musetti, que iba ganando el juego en ese momento. En octavos de final ya había avanzado por el abandono de su rival.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, en el partido de cuartos de final del Abierto de Australia 2026.
Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, en el partido de cuartos de final del Abierto de Australia 2026.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad