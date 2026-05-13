¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre la opción de ir a Selección Colombia?; posición firme

Hugo Rodallega no para de figurar con Santa Fe, equipo que está instalado en las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, luego de vencer en el marcador global por 5-1 al América de Cali. En la serie por los cuartos de final, el experimentado delantero mostró que su olfato goleador está más vigente que nunca, y tras el juego en El Campín dejó unas palabras hacia Néstor Lorenzo.

El vallecaucano fue interrogado por su momento en el 'león', y en medio de sus declaraciones, salió a relucir la Selección Colombia; no ocultó ese deseo que tiene de volver a vestir los colores patrios.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre la opción de ir a Selección Colombia?

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe. Foto tomada del X de @SantaFe

"Vestí la camiseta de la selección muchos años, jugué dos eliminatorias, jugué dos Copas América. Ahora mismo la ilusión sigue viva, pero quien decide son otros. Escogen a uno, me escogen a mí como figura. Creo que por los goles, y bueno, por la actuación que uno tiene, pero en realidad la figura es este este equipo, que siempre hemos estado unidos, siempre hemos estado fuertes. Hoy (martes) superamos a un rival de mucha historia, un rival grande de nuestro país y nos vamos contentos por la clasificación", aseveró 'Hugol' en zona mixta de El Campín en charla con los medios de comunicación.



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Otras declaraciones de Hugo Rodellega:

- En un top en su carrera profesional, ¿esta noche en qué lugar está?

"En un top, tiene algo especial, porque fue el gol 300. En realidad diría yo que es una noche histórica por lo que significa para mí, para la familia. Sin embargo, no tengo un lugar, digamos, en un podio para esta noche. Creo que es una de las noches bonitas del fútbol, de la vida. Que tengo la oportunidad, gracias a Dios, de hacer parte de Santa Fe y poder vivir este tipo de momentos".

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- Su presente en Santa Fe...

"Cuando el equipo está mal, cuando un jugador, por ejemplo, como yo al principio del semestre, no estaba marcando goles, decían de todo. No voy a decir las palabras acá, pero eso hace parte también del crecimiento de un jugador, y cuando me refiero a crecimiento, no necesariamente tiene que ser un joven, porque yo con 40, ya casi 41, sigo creciendo, sigo evolucionando y sigo buscando ser cada día mejor".



Más voces de los protagonistas

Por su parte, Iván Scarpeta habló de lo que significó la clasificación a las semifinales. "Obviamente, contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en una semifinal, pero bueno, creo que ya esto otra vez inicia desde cero, ya sea con Once Caldas o con Junior, y bueno, intentar llegar a la final y conseguir la 11".