"Trent Alexander Arnold ha engañado al Liverpool; comprendo la reacción de los hinchas"

Liverpool venció 1-0 al Real Madrid en la Champions League, sin embargo, los focos se quedaron en los abucheos de los aficionados hacia Trent Alexander Arnold, canterano de los 'reds' que regresó a Anfield, pero defendiendo la camiseta de los 'merengues'. Una de las leyendas del club inglés analizó el tema y hasta se atrevió a darle la razón a los fanáticos.

Se trata de Jamie Carragher, quien ahora labura como analista deportivo de la cadena 'CBS'. “Los aficionados deciden qué tipo de reacción recibe. La razón por la que fue mala es porque Trent, durante sus 20 años como ‘red’, jugó el papel de “soy un aficionado en el campo”. Los aficionados en el estadio no se irían gratis a jugar al Real Madrid. Vale, es su carrera y solo tiene una. Es joven y ha tenido un éxito brillante”, dijo de entrada.

Para Carragher, el problema fue que Arnold no actuó según las palabras que siempre dijo ante la prensa y los medios. “Pero si lo que ha dicho desde que entró en el equipo del Liverpool fuera cierto, que es el único equipo para él y que quiere ser capitán y convertirse en una leyenda aquí, entonces no te vas cuando acabas de ganar el título de liga y tienes la oportunidad de ir a ganar más trofeos con tu club. ¿Te unes a un club que te ha vencido dos finales de Champions y es el club con el que quieres competir para ganar más títulos? Entiendo perfectamente la reacción de los aficionados", añadió.

Por último, el exdefensor fue más allá y dijo que lo Alexander no hizo bien las cosas. “Gran parte de esto se debe a que sienten que Trent nos ha engañado un poco durante todo el proceso que ha estado en el club y también en el último año, en el que no ha concedido ninguna entrevista a los medios ni ha dicho nada. Se hablaba mucho de él, de Salah y de Van Dijk, quienes constantemente declaraban ante la prensa que querían quedarse. Trent guardaba silencio sobre el tema, y de ahí viene la frustración de los aficionados", concluyó.

