Colombianos en el exterior  / En Wolverhampton siguen las drásticas decisiones; despidieron al hombre que fichó a Jhon Arias

En Wolverhampton siguen las drásticas decisiones; despidieron al hombre que fichó a Jhon Arias

En medio de los malos resultados, Wolverhampton no se conformó con despedir al DT sino que también tomó cartas en la parte dirigencial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Jhon Arias en Girona vs. Wolverhampton.
