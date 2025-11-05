En Wolverhampton siguen las drásticas decisiones; despidieron al hombre que fichó a Jhon Arias

En la Premier League de Inglaterra, Wolverhampton no la pasa nada bien, puesto que en 10 jornadas disputadas no conocen la victoria, registrando dos empates y ocho derrotas. Últimos en la tabla y con la soga del descenso en el cuello, los directivos comenzaron a tomar decisiones drásticas para salir de la crisis. Primero, despidieron al director técnico Vitor Pereira y ahora césaron al director deportivo Domenico Teti, a quien han señalado por los seis fichajes para esta temporada, entre ellos el del colombiano Jhon Arias.

A través de un comunicado en sus redes sociales, los 'wolves' confirmaron la noticia. "Teti se marcha tras un breve periodo en el club, durante el cual se comportó con la máxima profesionalidad y dedicación como parte del equipo directivo de fútbol de los Wolves. La decisión se produce tras un diálogo amistoso entre el club y Teti después de la salida del entrenador Vitor Pereira en los últimos días", se lee de entrada.

El presidente ejecutivo Jeff Shi dijo: “Domenico abordó su rol con total profesionalismo y construyó sólidas relaciones de trabajo en todo el club durante su tiempo con nosotros. Hizo una contribución positiva a nuestros procesos futbolísticos y se ha comportado con integridad en todo momento. Le agradecemos sus esfuerzos y apoyo y le deseamos mucho éxito en el futuro".

Wolves and director of professional football Domenico Teti have agreed to part company by mutual consent.https://t.co/TqlOiZnJYI — Wolves (@Wolves) November 4, 2025

De esta manera, Wolverhampton busca ir reformando su dirección deportiva en el camino con miras a levantar el nivel y salir de la zona de descenso. Ocho puntos los separa de la zona de salvación y todavía queda más de la mitad de la temporada por delante. Jhon Arias tendrá que seguir afinando su proceso de adaptación, ya que lo necesitan en su mejor nivel, ese mimos que tuvo en Fluminense de Brasil.

Por lo pronto, el próximo reto será el Chelsea, este sábado 8 de noviembre, a las 3:00 p.m. (hora Colombia).



Resultados del Wolverhampton en la temporada 2025-26

Premier League

Wolves 0–4 Manchester City

Bournemouth 1–0 Wolves

Wolves 3–2 West Ham

Newcastle 1–0 Wolves

Wolves 1–3 Leeds

Wolves 1–1 Brighton

Wolves 2–3 Burnley

Tottenham 1–1 Wolves

Sunderland AFC 2–0 Wolves

Fullham 3-0 Wolves

EFL Cup