Gol Caracol  / Lionel Messi está que juega el Mundial 2026: "Será extraordinario; va a haber partidos muy lindos"

Lionel Messi está que juega el Mundial 2026: "Será extraordinario; va a haber partidos muy lindos"

En una entrevista, Lionel Messi habló sobre las expectativas que tiene en el próximo Mundial y su futuro en el Inter Miami de la MLS.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Lionel Messi, con la camiseta de la Selección de Argentina
Lionel Messi, con la camiseta de la Selección de Argentina
Foto: AFP

