Triplete para Kylian Mbappé con Real Madrid; así fue otro tanto más al Kairat en Champions

Kylian Mbappé fue la figura en una nueva noche de Champions League para el Real Madrid. El francés marcó tres de los goles de los 'merengues' que este martes visitaron al Kairat por la segunda jornada del máximo torneo de clubes en Europa.

El '10' decretó el 0-3 parcial para los dirigidos por Xabi Alonso al minuto 73, antes había anotado al 25 de penalti y a los 52'.

Kylian Mbappé (10) en acción de juego con Real Madrid frente al Kairat por la Champions League. AFP

Triplete de Kylian Mbappé HOY en Kairat vs. Real Madrid por Champions League:

¡Y SE LLEVA LA PELOTA! HAT-TRICK DE MBAPPÉ PARA EL 3-0 DEL MADRID ANTE KAIRAT ALMATY.



