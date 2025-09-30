Triplete para Kylian Mbappé con Real Madrid; así fue otro tanto más al Kairat en Champions

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Kylian Mbappé fue la figura en una nueva noche de Champions League para el Real Madrid. El francés marcó tres de los goles de los 'merengues' que este martes visitaron al Kairat por la segunda jornada del máximo torneo de clubes en Europa.
El '10' decretó el 0-3 parcial para los dirigidos por Xabi Alonso al minuto 73, antes había anotado al 25 de penalti y a los 52'.
¡Y SE LLEVA LA PELOTA! HAT-TRICK DE MBAPPÉ PARA EL 3-0 DEL MADRID ANTE KAIRAT ALMATY.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XR6DfKlOrY
Publicidad