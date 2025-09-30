Síguenos en::
Vea acá el doblete de Kylian Mbappé en Kairat vs. Real Madrid por la Champions League

Vea acá el doblete de Kylian Mbappé en Kairat vs. Real Madrid por la Champions League

El '10' decretó el 0-2 para Real Madrid en Kazajistán, definiendo de gran manera ante la salida del arquero del Kairat. ¡Video del gol del doblete de Kylian Mbappé!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Kylian Mbappé (10) en acción de juego con Real Madrid frente al Kairat por la Champions League.
AFP

