Vea acá el doblete de Kylian Mbappé en Kairat vs. Real Madrid por la Champions League

Kylian Mbappé se fue de doblete este martes en la Champions League con Real Madrid. El atacante francés aprovechó un gran pase al vacío, se impuso en velocidad a su marcador y definió con categoría ante la salida del arquero rival.
El '10' decretó el 0-2 para los 'merengues' en el minuto 52. Kylian celebró a todo pulmón su segundo tanto del encuentro en Kazajistán.
¡DOBLETE DE MBAPPÉ Y REAL MADRID GANA 2-0 EN KAZAJISTÁN!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/w65EjokXIO
