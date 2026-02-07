Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Cadavid y una confesión que causó indignación en Millonarios por negocio que tenía

Andrés Cadavid y una confesión que causó indignación en Millonarios por negocio que tenía

Capitán, campeón y referente del 'embajador', entre 2013 y 2018, Andrés Cadavid reveló una historia que no gustó en los hinchas por una manera de obrar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Andrés Cadavid, exjugador de Millonarios, portando la cinta de capitán en un partido de Copa Libertadores
Andrés Cadavid, exjugador de Millonarios, portando la cinta de capitán en un partido de Copa Libertadores
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad