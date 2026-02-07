Andrés Cadavid y una confesión que causó indignación en Millonarios por negocio que tenía

A lo largo de su carrera, Andrés Cadavid vistió las camisetas de Bello, Huila, Patriotas, América de Cali, Cali, San Luis, Envigado, Millonarios, Medellín, Colón y Llaneros. Allí, ganó cuatro títulos, dos con el 'embajador' (Superliga y Liga) y dos con el 'poderoso de la montaña' (Copas Colombia). Razón por la que es referente de ambos clubes.

Sin embargo, el exdefensa central realizó una confesión que ha causado revuelo. En una charla con el programa 'Un Break', reveló que aprovechó su status en el equipo capitalino para revender boletas, una práctica que si bien no es ilegal en Colombia y, por el contrario, es bastante común, no está bien visto, menos cuando inflan precios.

"Cuando mandaron la lista, me dijeron que cuántas boletas iba a comprar y yo, como capitán, normalmente eran cinco, diez o quince, pero yo puse como 200 o 300 boletas. Me acuerdo que puse una gran cantidad y hasta me dijeron que me había equivocado, pero les dije que eran esas", contó, de entrada, Andrés Cadavid, de 40 años.

Andrés Cadavid, exjugador, en un partido de Millonarios, con el fue campeón en dos ocasiones Getty Images

Pero la historia no paró ahí. El exjugador añadió que "me las quitaban por nómina y la boleta nos la dejaban en 90.000 pesos, y cada una la vendía en 600.000. Al que me vendió las boletas le regalé diez. Yo, como buen paisa, les dije: '¿qué hay para hacer?'". Y es que, para un juego definitivo, los hinchas son capaces de pagar lo que sea.



"Eso en Bogotá, que son carísimas, todo el mundo quería ir. Después de la final quedé con el título, la medalla y una tula de dinero", sentenció Andrés Cadavid, que nació el 28 de diciembre de 1985, en Medellín. Cabe aclarar que la reventa sin autorización legal tiene sanciones económicas mediante multas, pero este no fue el caso.